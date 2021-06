Οικονομία

Επικουρικές συντάξεις - ΣΥΡΙΖΑ: Η Κυβέρνηση τζογάρει τη ζωή των επόμενων γενεών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση στο Μαξίμου για το σχέδιο νόμου που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση εξαπολύει η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Σε δήλωση της, η Τομεάρχη Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, σχετικά με το σχέδιο νόμου για την Επικουρική Ασφάλιση που έθεσε σε διαβούλευση η κυβέρνηση, αναφέρει τα εξής:

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με την προσφιλή προπαγανδιστική μέθοδο της διαστρέβλωσης των εννοιών, προκειμένου να αποκρύψει τις αντικοινωνικές συνέπειες των πολιτικών της, έθεσε σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου που ιδιωτικοποιεί την επικουρική ασφάλιση με τον παραπλανητικό τίτλο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά».

Πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου που πλήττει τους νέους ασφαλισμένους κάτω των 35 ετών, καθώς οι ασφαλιστικές τους εισφορές θα γίνουν αντικείμενο χρηματιστηριακού τζόγου και επενδυτικού ρίσκου, χωρίς ουσιαστική εγγύηση για το ύψος των μελλοντικών συντάξεων που θα λάβουν. Αναιρεί τον χαρακτήρα του δημόσιου κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος, τον διανεμητικό του χαρακτήρα, και καταλύει την αρχή της «αλληλεγγύης των γενεών». Πλήττει του σημερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους, καθώς η χρηματοδότηση των επικουρικών συντάξεων καθίσταται αβέβαιη και επισφαλής. Πλήττει συνολικά τους φορολογούμενους, καθώς με την επιβολή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στην επικουρική ασφάλιση, που θα διαχειρίζονται ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, οι εισφορές των νέων ασφαλισμένων δεν θα καλύπτουν πλέον τις σημερινές συντάξεις, και θα δημιουργηθεί συνεπώς ένα τεράστιο κενό άνω των 56 δις ευρώ για την χρηματοδοτική κάλυψη τους.

Κόστος που θα κληθεί να καλύψει ο Κρατικός Προϋπολογισμός, αποστερώντας πόρους από τη στήριξη των νέων, των εργαζομένων, των ανέργων, της ανάπτυξης και του Κοινωνικού κράτους, και επιβαρύνοντας την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Πρόκειται για βίαιη αναδιανομή εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας και προς όφελος λίγων ιδιωτικών και κυρίως πολυεθνικών συμφερόντων. Εν μέσω πανδημίας και κρίσης, η κυβέρνηση πλήττει το δημόσιο συμφέρον, προκειμένου να εξασφαλίσει τεράστια κέρδη σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες.

Ο κ.Χατζηδάκης οφείλει να δώσει εξηγήσεις για την προκλητική διάταξη που απαλλάσσει τα μέλη του ΔΣ του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α), που θα διαχειρίζονται και θα επενδύουν στα χρηματιστήρια τις εισφορές των ασφαλισμένων, από κάθε «αστική ή ποινική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τους στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους ή επ’ ευκαιρία αυτής». Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τζογάρει τη ζωή των επόμενων γενεών, τον κόπο και τον ιδρώτα των εργαζομένων και των ασφαλισμένων, και υπονομεύει το δημόσιο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, που αποτελεί τον βασικό πυλώνα του Κοινωνικού Κράτους. Θα μας βρει αποφασιστικά απέναντι στη Βουλή και στην κοινωνία!».

Ειδήσεις σήμερα:

Εθνική Πινακοθήκη - Μενδώνη: κακώς έπεσε ο πίνακας του Πικάσο, αλλά δεν ήταν ντεκόρ

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης

Αναβαθμισμένο Σχολείο: 17 ερωτήσεις - απαντήσεις για τις αλλαγές