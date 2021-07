Life

Πρίγκιπας Κάρολος: ο φόβος της Νταϊάνας ότι θα τη σκοτώσει και η νταντά - ερωμένη

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη σχέση του Κάρολου με την Νταϊάνα.

Εδώ και πολλά χρόνια οι θαυμαστές της Diana, προσπαθούν να «ξετυλίξουν το νήμα» του θανάτου της αγαπημένης τους πριγκίπισσας.

Πολλές θεωρίες έχουν υπάρξει όλα αυτά τα χρόνια και μέσα σε όλα τα στοιχεία που είχαν προκύψει και τις αποκαλύψεις, είχε ανακριθεί ακόμη και ο πρίγκιπας Κάρολος.

Η συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα ο πρώην αρχηγός της Σκότλαντ Γιαρντ, πυροδότησε εκ νέου τις θεωρίες πως η πριγκίπισσα Diana δολοφονήθηκε από τον Κάρολο. Αυτό σύμφωνα με τις φήμες, έγινε γιατί ο Κάρολος είχε ερωμένη τη νταντά των παιδιών του, την Tiggy Legge-Bourke.

