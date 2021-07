Κοινωνία

Αστυνομικός σε σπείρα διακίνησης ναρκωτικών

Βρέθηκε και το υπηρεσιακό όπλο που είχε αφαιρεθεί κατά την απόδραση 4 κρατουμένων από τη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείτο στη συστηματική διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχή της Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και αστυνομικός, για τα - κατά περίπτωση - αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Συνελήφθησαν, επίσης, 3 άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 9 άτομα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2020, προέβαιναν στη διακίνηση (προμήθεια, αποθήκευση, κατοχή, πώληση κ.λπ.) ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης και ακατέργαστης ή κατεργασμένης κάνναβης) σε περιοχή της Αττικής.

Η αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και στις έρευνες που ακολούθησαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 766,04 γραμ. ακατέργαστης κάνναβης, 46,02 γραμ. κατεργασμένης κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης και 3 ναρκωτικά δισκία,

• 22 τρίφτες κάνναβης και 5 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

• εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, 36 γλάστρες με φυτά κάνναβης και 6 δενδρύλλια κάνναβης

• όπλο ρέπλικα και 2.800 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο πλαίσιο των ερευνών, σε οικία μέλους της οργάνωσης, βρέθηκε υπηρεσιακό όπλο, που είχε αφαιρεθεί την 03-06-2019, κατά την απόδραση 4 κρατουμένων από τη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκες σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

