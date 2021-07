Οικονομία

Κρήτη - Διακοπές ρεύματος: Η ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ

Τι απαντά ο ΑΔΜΗΕ για τις διακοπές ρεύματος στην Κρήτη.

«Η μεταφορά ηλεκτρικών φορτίων μέσω του νέου υποβρύχιου καλωδίου Υψηλής Τάσης αναμένεται να συμβάλλει στην ομαλοποίηση της ηλεκτροδότησης μετά τη μείωση στο ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό του νησιού», τονίζει ο ΑΔΜΗΕ με αφορμή την ηλεκτροδότηση της Κρήτης μέσω της διασύνδεσης Χανίων Πελοποννήσου που επιτεύχθηκε τα ξημερώματα σήμερα.

Η διασύνδεση τέθηκε εσπευσμένα σε λειτουργία ύστερα από την βλάβη που σημειώθηκε χθες το πρωί στο σταθμό της ΔΕΗ Χανίων και οδήγησε σε περικοπές της ηλεκτροδότησης στο νησί.

Το εξειδικευμένο προσωπικό του ΑΔΜΗΕ μετέβη άμεσα στην Κρήτη όπου συνεργάστηκε στενά με το τοπικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να καταστεί εφικτή η όσο το δυνατόν ταχύτερη και ασφαλέστερη διακίνηση ενέργειας προς το μεγαλύτερο νησί της χώρας, αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, ανέφερε σχετικά: «Παρά τις δυσχερείς συνθήκες του εγχειρήματος, δεδομένης της έλλειψης φορτίων στην Κρήτη και του υψηλού φορτίου στην ηπειρωτική χώρα τις τελευταίες ημέρες, η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου τέθηκε σε επιτυχή λειτουργία από το προσωπικό των Διαχειριστών. Είμαστε περήφανοι διότι η νέα διασύνδεση που υλοποίησε ο ΑΔΜΗΕ θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της Κρήτης, διασφαλίζοντας σταθερή, φθηνή και πράσινη ηλεκτροδότηση».

