Οικονομία

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου: Τέθηκε σε λειτουργία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Κρήτη από τα ξημερώματα ηλεκτροδοτείται πλέον και από το ηπειρωτικό σύστημα.



Τέθηκε σε λειτουργία τα ξημερώματα του Σαββάτου η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Πελοποννήσου και το νησί ηλεκτροδοτείται πλέον και από το ηπειρωτικό σύστημα.

Η λειτουργία της διασύνδεσης επισπεύστηκε από τον ΑΔΜΗΕ ύστερα από αίτημα του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή ηλεκτροδότηση του νησιού που διαταράχθηκε εξαιτίας βλάβης που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στα Χανιά.



Από χθες το μεσημέρι γίνονταν εκ περιτροπής διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε όλο το νησί προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρρευση του συστήματος.

Η θέση της διασύνδεσης σε λειτουργία ομαλοποιεί την κατάσταση μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης στο σταθμό της ΔΕΗ.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Αμαλιάδα

Ο Μαδούρο κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σχεδιάζουν την δολοφονία του

Καιρός: πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες το Σάββατο