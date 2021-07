Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΕΚΠΑ: δεν είναι αξιόπιστος ο έλεγχος των αντισωμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Άντονι Φάουτσι, θεωρεί ότι η προστασία που προσφέρουν τα εμβόλια θα φθίνει με το χρόνο και τελικά θα χρειαστεί αναμνηστική δόση.

Δεν είναι απαραίτητος ο έλεγχος των αντισωμάτων έναντι του SARS-CoV-2 μετά τον εμβολιασμό, υποστηρίζει ο Διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων και Ιατρικός Σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ Δρ. Αντονι Φαούτσι, ο οποίος έλαβε την 1η δόση του εμβολίου Moderna στις 22 Δεκεμβρίου 2020.

Θεωρεί ότι η προστασία που προσφέρουν τα εμβόλια θα φθίνει με το χρόνο και τελικά θα χρειαστεί αναμνηστική δόση, αναφέρουν οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (Πρύτανης ΕΚΠΑ).

Σημειώνουν ότι δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι ο αρχικός εμβολιασμός θα μας προσφέρει απεριόριστα προστασία έναντι του SARS-CoV-2. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι δοκιμασίες αντισωμάτων δεν αποτελούν αξιόπιστη μέθοδο προσδιορισμού της προστασίας από την COVID-19. Επιπλέον, αναφέρουν οι καθηγητές του ΕΚΠΑ, αυτές οι εξετάσεις είναι πολύ ετερογενείς και δεν προσδιορίζουν όλες τα ίδια αντισώματα.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) υποστηρίζει, όπως τονίζουν οι καθηγητές του ΕΚΠΑ, ότι οι εμβολιασμένοι δεν πρέπει να στηρίζονται στον έλεγχο αντισωμάτων για τον προσδιορισμό της ανοσίας έναντι του SARS-CoV-2. Ο Δρ. Αντονι Φαούτσι σημειώνει ότι δύο παράγοντες είναι ιδιαίτερα σημαντικοί:

1) Η αύξηση των λοιμώξεων COVID-19 στους συμμετέχοντες στις κλινικές μελέτες των εμβολίων που εμβολιάστηκαν το 2020, και

2) εργαστηριακά δεδομένα που θα υποδεικνύουν πως φθίνει η προστασία που προσφέρει το εμβόλιο.

Αυτά αποτελούν πολύ σημαντικά στοιχεία για την πορεία της πανδημίας, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη και την ανάδυση νέων μεταλλάξεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακοί Αγώνες - Αλίκα Σμιντ: H πιο σέξι αθλήτρια στον κόσμο θα είναι στο Τόκιο (εικόνες)

Έφαγε 76 χοτ ντογκ σε 10 λεπτά!

Αναστασία - Συγκλονίζει η μαμά της: Ξύπνα νεραϊδούλα μου, να λάμψει ο ουρανός