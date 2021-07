Κοινωνία

Λεωφορεία: Κανονικά τα δρομολόγια από την Τρίτη

Δήλωση του Προέδρου του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν αύριο όλα τα δρομολόγια στα λεωφορεία.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ -ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ Κ. Σιορίκης η απόφαση ελήφθη αφού στο πρόγραμμα ωραρίου των οδηγών δεν τίθεται πλέον θέμα με διακεκομμένες βάρδιες.

Υπενθυμίζεται πως οι εργαζόμενοι είχαν ανακοινώσει από την προηγούμενη εβδομάδα στάσεις εργασίας, καθημερινά από αύριο Τρίτη 5 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 9 Ιουλίου, εάν η ΟΣΥ εξακολουθούσε να εφαρμόζει το χειμερινό Πρόγραμμα.

