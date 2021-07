Life

Κεράσια: 7 λόγοι για να τα προτιμήσεις!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί πρέπει να εντάξουμε τα κεράσια στη διατροφή μας. Ποια τα οφέλη για την υγεία μας.

Τα κεράσια είναι ένα από τα αγαπημένα φρούτα του καλοκαιριού. Ήξερες όμως ότι εκτός από υπέροχη γεύση τα κεράσια έχουν πολλά οφέλη στην υγεία μας;

Παρακάτω ακολουθούν 7 λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να εντάξεις τα κεράσια στη διατροφή σου:

Αποτελούν μια θρεπτική βόμβα

Μια μερίδα γλυκά κεράσια (1 φλιτζάνι ή περίπου 21 κεράσια) παρέχουν 90 θερμίδες και 3 γραμμάρια φυτικές ίνες και είναι μια καλή πηγή καλίου και βιταμίνης C

Τα κεράσια είναι επίσης μια εξαιρετική πηγή ανθοκυανίνων, βιοδραστικών ενώσεων που παρέχουν αντιοξειδωτική, αντι-φλεγμονώδη, αντι-καρκινική δράση, προστασία από καρδιαγγειακά και άλλα οφέλη.

Η έρευνα δείχνει ότι η μελατονίνη, οι κατεχίνες και τα φλαβονοειδή των κερασιών συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ουγγαρία - ΛΟΑΤΚΙ: Η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν απειλεί με κυρώσεις για διακρίσεις

“Άγριες Μέλισσες” - Spoiler: Δύσκολες στιγμές στο Διαφάνι

Αϊτή: η δολοφονία του Προέδρου καταγράφηκε σε βίντεο - ντοκουμέντο