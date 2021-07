Κόσμος

Οκτάι από Κατεχόμενα: Εισβολείς η Ελλάδα και οι Ελληνοκύπριοι

Ακραία πρόκληση απο τον Αντιπρόεδρο της Τουρκίας, που "προετοιμάζει" την επίσκεψη του Ερντογάν, στην επέτειο του "Αττίλα"

Εμπρηστική ρητορική από τον Τούρκο αντιπρόεδρο Φουάτ Οκτάι, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στα κατεχόμενα ισχυρίστηκε ότι υπάρχει θέμα κατοχής στην Κύπρο αλλά αφορά την εισβολή στην Κυπριακή Δημοκρατία από τους Ελληνοκύπριους.

Όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Φ. Οκτάι ανέφερε σε δηλώσεις του ότι οι "εισβολείς" (σ.σ.: Ελλάδα και Ελληνοκύπριοι) προσπαθούν τώρα να αλλάξουν τις πραγματικότητες αλλά δεν θα πετύχουν. Ο Οκτάι ανέφερε ότι η ίδια πλεύση των Τ/κ και της Τουρκίας στο θέμα των δύο κρατών είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην διεθνή κοινότητα.

Από την πλευρά του ο κατοχικός "πρωθυπουργός" Ερσάν Σανέρ, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Φ. Οκτάι, δήλωσε ότι όταν το ψευδοκράτος και η Τουρκία συνεργάζονται τότε δεν υπάρχει τίποτε που δεν μπορούν να πετύχουν, όπως το θέμα των υδρογονανθράκων. Ακόμη, ισχυρίστηκε ότι η 20η Ιουλίου είναι μια επέτειος κατά την οποία οι Τ/κ ελευθερώθηκαν, ενώ πρόσθεσε ότι οι Τούρκοι της Κύπρου έχουν μια ιστορία αιώνων στο νησί και είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες του νησιού.

Η Τουρκία, όπως υποστήριξε, "έφθασε στην Κύπρο το 1974 στη βάση των εγγυήσεων και έφερε την ελευθερία στους Τουρκοκύπριους".

Ανέφερε ακόμη ότι η Τουρκία εργάζεται για να ενδυναμωθούν οι Τουρκοκύπριοι και επικαλέστηκε τα διάφορα έργα που γίνονται στα κατεχόμενα.

Ο Οκτάι σημείωσε ότι η επίσκεψή του στα κατεχόμενα είναι κάτι σαν προετοιμασία για την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στις 20 Ιουλίου.

Νέο προκλητικό παραλήρημα καταγράφηκε και απο δηλώσεις του Ερσίν Τατάρ, ο οποίος είπε ότι τα τουρκικά drones ειναι απαραίτητα για προστασία των κατεχόμεων κυπριακών εδαφων, απο επιθετικές βλέψεις των Ελληνοκύπριων.

