Ραφαέλα Καρά: Χιλιάδες κόσμου στην κηδεία της

Το τελευταίο "αντίο" στην μεγάλη Ιταλίδα τραγουδίστρια και σόουγουμαν, Ραφέλα Καρά.

Χιλιάδες πολίτες έσπευσαν στο Καπιτώλιο της Ρώμης και έξω από την εκκλησία Σάντα Μαρία Ιν 'Αρα Τσέλι, για το ύστατο χαίρε στην Ραφαέλα Καρά.

Η εκκλησία γέμισε κίτρινα λουλούδια, το αγαπημένο χρώμα της Ιταλίδας τραγουδίστριας, τηλεπαρουσιάστριας και σόου γούμαν. Το φέρετρο ήταν σε απλό, ακατέργαστο ξύλο, όπως είχε ζητήσει η ίδια.

Πολλοί από τους συνεργάτες της, τα ανίψια της, ο πρώην σύντροφός της και σκηνοθέτης Σέρτζιο Γιαπίνο την αποχαιρέτησαν μέσα στην εκκλησία. Οι περισσότεροι θαυμαστές περίμεναν στον εξωτερικό χώρο, με τεράστια συγκίνηση, αλλά και τραγουδώντας τις μεγάλες τις επιτυχίες.

«Σήμερα είμαστε όλοι θλιμμένοι, αλλά η Ραφαέλα θα μας ήθελε πάντα χαμογελαστούς. Η Rai πρέπει να της αφιερώσει ένα μεγάλο θέατρο και τηλεοπτικό στούνιο στο οποίο εργάσθηκε επί δεκαετίες», δήλωσε η παρουσιάστρια Μίλι Καρλούτσι.

Η δήμαρχος της Ρώμης, Βιρτζίνια Ράτζι τόνισε ότι «όλη η Ιταλία, σήμερα, τιμά την γυναίκα αυτή που ήταν σύμβολο της χώρας. Διότι όπως κάνουν μόνον οι μεγάλοι άνθρωποι, ήξερε να απευθύνεται και να αγγίζει όλους, και τους πιο απλούς ανθρώπους».

«Ραφαέλα, τώρα πρέπει να χαρείς όλη την ξεκούραση που σου αξίζει, στην μεγάλη γιορτή του ουρανού», είπε ένας από τους καλόγερους των καπουτσίνων, ο οποίος τέλεσε την κηδεία.

Η σορός της Ιταλίδας καλλιτέχνιδας, πρόκειται να αποτεφρωθεί. Σε ειδικό γυάλινο κουτί, η τέφρα της πρόκειται να μεταφερθεί στην Κάτω Ιταλία, στο Σαν Τζοβάνι Ροτόντο. Θα την ευλογήσουν οι καλόγεροι καπουτσίνι, στο μοναστήρι όπου έζησε ο γνωστός Ιταλός καλόγερος Πάντρε Πίο, ο οποίος, για την Ραφαέλα, ήταν κύριο πνευματικό σημείο αναφοράς.

