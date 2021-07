Αθλητικά

“Χάλκινη” η Εθνική Παίδων

Νίκησε την Κροατία στον «μικρό» τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ15

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των παίδων, μετά τη νίκη της με 11-7 επί της Κροατίας στον «μικρό» τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ15, που φιλοξενείται στην πόλη Λουλέ της Πορτογαλίας.

«Κλειδί» του ελληνικού θριάμβου ήταν άμυνα της Εθνικής στην τρίτη περίοδο, όταν κράτησε ανέπαφη την εστία της και εξασφάλισε διαφορά τριών τερμάτων (8-5). Στα κρίσιμα τελευταία λεπτά του αγώνα και παρά την πίεση των Κροατών, οι Έλληνες διατήρησαν ψυχραιμία και προβάδισμα και έφτασαν στη νίκη με 11-7.

Τεράστια η προσφορά του Σπύρου Λυκούδη στην επίθεση, σημειώνοντας τα 5 από τα 11 γκολ της Εθνικής.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 6-5, 8-0, 11-7

ΕΛΛΑΔΑ (προπονητής Φώντας Λεμπέσης): Κρατημένος, Λυκούδης 5, Κόκκινος, Καρατζάς 1, Καπράγκος, Λασκαρίδης 2, Ζερβουδάκης 2, Μητράκης, Ζαχόπουλος, Σιαμάς 1, Αποστολάκος, Γιαννάτος, Μαυριόπουλος.

ΚΡΟΑΤΙΑ: Πρέζι 2, Γκλάβινιτς 2, Ντρασόγιεβιτς 1, Γκάλιτς 1, Τόντσινιτς 1.

