Κορονοϊός – Καπραβέλος: Ο καθολικός εμβολιασμός είναι η λύση

Αυστηρή προειδοποίηση από τον καθηγητή Πνευμονολογίας και διευθυντή ΜΕΘ. Τι είπε για το ενδεχόμενο τέταρτου κύματος πανδημίας.



«Τα λύματα είναι μια ισχυρή προειδοποίηση», τόνισε ο καθηγητής Πνευμονολογίας και διευθυντής ΜΕΘ, Νίκος Καπραβέλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί».

Όπως είπε «έχουμε μπροστά μας ένα εκρηκτικό μείγμα με τρία στοιχεία. Είναι η μεγάλη η χαλάρωση, ο μεγάλος αριθμός των ανεμβολίαστων και το στέλεχος Δέλτα που είναι πάρα πολύ μεταδοτικό και καταστροφικό». Αν συνεχίσουμε έτσι ανέφερε ο κ. Καπραβέλος «βλέπουμε μπροστά μας την κατάρρευση του συστήματος όπως τον Νοέμβρη»

«Τα κρούσματα που έχουμε αφορούν νεαρές ηλικίες» είπε και πρόσθεσε ότι «νοσούν ακόμα και εμβολιασμένοι με ελαφρά συμπτωματολογία». Ο κ. Καπραβέλος σημείωσε ότι «αν δεν εμβολιαστούμε θα εχουμε και τέταρτο κύμα», ενώ τόνισε ότι «το 99% των ανθρώπων στις ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι».

«Περιμένουμε μικρή αναζωπύρωση μέσα στο καλοκαίρι», σημείωσε και πρόσθεσε ότι θα έχουμε και τέταρτο και πέμπτο κύμα μέχρι να ελέγξουμε την πανδημία.

Για τους εμβολιασμούς είπε ότι δεν είναι ικανοποιητικό το ποσοστό και τόνισε ότι «για να έχουμε ανοσία πρέπει να εμβολιαστεί το 85% του πληθυσμού».

Τάχθηκε υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού λέγοντας πως είναι «θεσμική υποχρεωτικότητα το εμβόλιο». «Μια είναι η λύση, ο υποχρεωτικός, καθολικός εμβολιασμός των πάντων», υπογράμμισε ο κ. Καπραβέλος.

