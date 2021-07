Υγεία - Περιβάλλον

Mετάλλαξη Δέλτα - Θεσσαλονίκη: Πρώτη διασωλήνωση ασθενούς

H μετάλλαξη Δέλτα πέρασε το κατώφλι της εντατικής, κι έχουμε τον πρώτο ασθενή που νοσηλεύεται διασωληνωμένος παλεύοντας για τη ζωή του στο νοσοκομείο "Παπανικολάου" στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για 49χρονο μοναχό από το Άγιο Όρος που έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο στις 2 Ιουλίου. Η κατάσταση του ήταν ελεγχόμενη, μέσα σε 48 ώρες, όμως παρουσίασε, ραγδαία επιδείνωση, που είναι από τα χαρακτηριστικά της μετάλλαξης Δέλτα, και χρειάστηκε να διασωληνωθεί στην ΜΕΘ. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάσταση του εξαιρετικά σοβαρή.

Αυτό που ανησυχεί ακόμη περισσότερο τους επιστήμονες είναι πως ο 49χρονος που δεν ήταν εμβολιασμένος, δεν έχει υποκείμενα νοσήματα.

Ο μοναχός βρισκόταν σε σκήτη του Αγίου Όρους και, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε έρθει σε επαφή με πολλούς προσκυνητές που επισκέφθηκαν την Αθωνική Πολιτεία και έχει ήδη ξεκινήσει προσπάθεια ιχνηλάτησης όλων των επαφών του.

