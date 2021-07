Κοινωνία

Τροχαίο στην Νίκαια: θρήνος στην κηδεία της Παναγιώτας (βίντεο)

Το «τελευταίο αντίο» είπαν συγγενείς και φίλοι στο 7χρονο κορίτσι, που βρήκε τραγικό θάνατο στο τροχαίο δυστύχημα.

Της Αντιγόνης Θάνου

Ανείπωτη θλίψη και ένα μεγάλο γιατί "σκέπασε" την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Κολωνό, εκεί όπου συγγενείς, φίλοι, αλλά και απλός κόσμος βρέθηκε για να αποχαιρετήσει την 7χρονη Παναγιώτα, που άφησε την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο.

"Ράγισε καρδιές" η φωνή του πατέρα, βγαίνοντας από την εκκλησία, ενώ η μητέρα της, υποβασταζόμενη από συγγενικά πρόσωπα, κρατώντας στα χέρια της την φωτογραφία του παιδιού της, ξεσπά σε λυγμούς και οιμωγές.

Λουλούδια στολισμένα με άσπρα και ροζ μπαλόνια, στην Παναγιώτα στο τελευταίο της ταξίδι.

Το τροχαίο δυστύχημα, που συγκλόνισε το Πανελλήνιο, συνέβη την περασμένη Πέμπτη, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, στη Νίκαια, όταν ένα φορτηγό παρέσυρε δύο παιδιά. Η μικρή Παναγιώτα έχασε την ζωή της κάτω από τις ρόδες του, ενώ η ξαδέρφη της νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», με την κατάσταση της να είναι σταθερή.





