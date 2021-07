Κοινωνία

Άλιμος: Βίντεο ντοκουμέντο από το μαχαίρωμα ανηλίκων σε 14χρονο

Του Γιώργου Γρηγοριάδη

Με τραύματα από μαχαίρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων ένα αγόρι 14 ετών, που δέχθηκε επίθεση από ομάδα ανηλίκων, στον Άλιμο. Η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει εννέα παιδιά, ανάμεσά τους και τρία κορίτσια για το αιματηρό επεισόδιο.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας με γοργό βήμα κατευθύνονται προς γνωστό στέκι της περιοχής ανήλικοι εκεί όπου γνώριζαν πως βρίσκεται μία παρέα με την οποία υπήρξε νωρίτερα μικρή ένταση μεταξύ τους. Βρίσκουν τον 14χρονο, του επιτίθενται, τον χτυπούν με μαχαίρι στα πλευρά και αμέσως όπως διακρίνονται και στο βίντεο οι ανήλικοι απομακρύνονται από το σημείο.

Το αιματηρό επεισόδιο έγινε μπροστά σε περαστικούς και θαμώνες της επιχείρησης. Οι ανήλικοι δράστες που άρπαξαν και το κινητό από το επίσης ανήλικο θύμα τους, προσπάθησαν να διαφύγουν. Αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν την αστυνομία και μετά από έρευνες εντοπίστηκαν και προσήχθησαν 9 άτομα, ανάμεσά τους 3 κορίτσια. Οι προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Η παρεξήγηση μεταξύ των δύο ομάδων παιδιών, σύμφωνα με την αστυνομία, ξεκίνησε μέσα στο λεωφορείο, από Ηλιούπολη προς Άλιμο. Και όταν κατέβηκαν απο αυτό τα πνεύματα φαίνεται πως οξύνθηκαν ακόμη περισσότερο. Ο 14χρονος με τραύματα από μαχαίρι στο σώμα, ευτυχώς ελαφρά, μεταφέρθηκε στο νοσκομείο Παίδων, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, στην κατοχή του ενός βρέθηκε το κινητό του θύματος, αλλά και ένα μαχαίρι.

