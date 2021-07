Κοινωνία

Χρυσόστομος για αντιεμβολιαστές: Ο Θεός να βάλει το χέρι του να μας απαλλάξει από τους παλαβούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικές χαρακτήρισε τις εικόνες σε σχέση με τις συγκεντρώσεις από αρνητές των εμβολίων, ενώ τάσσεται υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού.

«Τραγικές εικόνες, απαράδεκτο για μια πανδημία που υπάρχει να έχουν τέτοια αντίληψη», σχολίασε μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 ο Μητροπολίτης Δωδώνης, Χρυσόστομος, σε σχέση με τις χθεσινές συγκεντρώσεις από αρνητές των εμβολίων για την πανδημία, που κρατούσαν σταυρούς, εκκλησιαστικές εικόνες και ελληνικές σημαίες.

«Τι θα έλεγαν αν δεν είχε βρεθεί εμβόλιο για την πολιομυελίτιδα; Αν δεν κάναμε τα εμβόλια όταν ήμασταν παιδιά, καταλαβαίνω ότι θα ήταν κάτι ξένο. Όλες οι αρρώστιες, πανούκλα, φυματίωση, αντιμετωπίστηκαν με εμβόλια και με φάρμακα», τόνισε ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος και πρόσθεσε πως «αυτοί οι άνθρωποι είναι περίεργοι στην συμπεριφορά τους και αποτελούν εξαίρεση μέσα στην κοινωνία. Είναι δικαίωμα τους να μην σέβονται τον εαυτό τους αλλά δεν σέβονται και τους άλλους».

Σε σχέση με τους διαδηλωτές που εμφανίστηκαν να φορούν ράσα ο κ. Χρυσόστομος εξέφρασε τις επιφυλάξεις του, αν είχαν σχέση με την επίσημη εκκλησία. «Είναι μερικοί αυτοσχέδιοι που δεν έχουν σχέση με την επίσημη εκκλησία. Η επίσημη εκκλησία εκφράζεται από τις συνοδικές αποφάσεις και τους μητροπολίτες. Πάνε με τον εχθρό της Ελλάδας, είναι παλαβό αυτό που κάνουν. Σε μια Αττική με 3 εκατ., αυτοί οι παλαβοί είναι δικαιολογημένος αριθμός. Ο Θεός να βάλει το χέρι του να μας απαλλάξει από τους παλαβούς».





Ο Μητροπολίτης Δωδώνης εκφράζεται υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού, χωρίς να εξαιρεί τους κληρικούς. «Είμαι 45 χρόνια δεσπότης, 60 χρόνια κληρικός, 4 χρόνια κλητήρας στα γραφεία της Μητροπόλεως. Φώναξα έναν διάκο μαζί με τον διάδοχό μου, τον ρώτησα και μου είπε ότι δεν έκανε εμβόλιο. Του είπα, μέχρι να σκεφτείς να κάνεις εμβόλιο, να πας στο σπίτι σου, δεν έχεις δικαίωμα να έρχεσαι με τον κόσμο. Εάν υποχρεωθούν οι παππάδες να εμβολιαστούν θα είναι παράδειγμα για τους υπόλοιπους όσοι δεν εμβολιάζονται. Οι πιστοί επηρεάζονται από κάποιους παππάδες ή κάποιους παλαβούς. Θα έπρεπε οι μητροπολίτες να τους βάζουν σε αργία. Πρέπει να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για κάθε ένα που δεν είναι στο σπίτι του και για κάθε εργαζόμενο που είναι στο δημόσιο».

Την ίδια ώρα, αναφορικά με το αν πρέπει να μπαίνουν όλοι οι πιστοί, εμβολιασμένοι και μη, στους ναούς, εφόσον πρόκειται για εσωτερικούς χώρους, ο Μητροπολίτης Δωδώνης σημειώνει πως «η Εκκλησία προσπαθεί να μην δημιουργεί διχασμό μέσα στο ποίμνιο, πρέπει να κάνει εξισορροπιστικές αποφάσεις, δεν μπορεί να το τραβήξει. Αυτός που θα μπορούσε να το τραβήξει είναι το κράτος και θα έπρεπε να το κάνει, όποιος μισθοδοτείται από το κράτος αν δεν εμβολιάζεται, δεν θα έχει μισθό. Σε όλους όσους μισθοδοτούνται από το κράτος θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό».

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Μύκονο: Εξιχνιάστηκε η υπόθεση

Φωτιά στο Προδρόμι: Σύλληψη του εμπρηστή

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η τρυφερή φωτογραφία με την κόρη του Δάφνη στην αποφοίτηση της