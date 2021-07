Κοινωνία

Φολέγανδρος - Κούγιας: η Γαρυφαλλιά υποπτευόταν ότι ο δράστης την παρακολουθεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκαλύπτει ο συνήγορος της οικογένειας της άτυχης κοπέλας για την προσωπική σχέση με τους γονείς της και όσα του εκμυστηρεύθηκαν για την 26χρονη και τον φίλο - δολοφόνο της.

«Η καταγωγή του πατέρα μου είναι από το Βέλο Κορινθίας, έχω ζήσει τα παιδικά μου χρόνια εκεί και όσο ζούσαν οι γονείς μου κάθε Σαββατοκύριακο ήμουν εκεί. Είμαστε παιδικοί φίλοι με τον πατέρα της κοπέλας», είπε ο ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «επικοινώνησε ένας κοινός μας γνωστός, με ρώτησε αν θέλω να αναλάβω την υπόθεση. Είπα αυτό είναι αυτονόητο. Μίλησα με τον πατέρα της Γαρυφαλιάς για λίγα δευτερόλεπτα, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, μόλις είχε συνέλθει από το σοκ. Ήταν συγκλονισμένος και οργισμένος ταυτόχρονα».

Ερωτηθείς για αναφορές της μητέρας, σχετικά με όσα φέρεται να της είχε εκμυστηρευθεί η άτυχη 26χρονη, ο κ. Κούγιας είπε «από λεπτότητα και σεβόμενος τις στιγμές, δεν επικοινώνησα με την μητέρα. Με κάλεσε εκείνη χθες το απόγευμα γύρω στις 18:00 και είπε ότι θα με συναντήσει. Μου είπε ότι έχει να μου δώσει και κάποια στοιχεία. Την ρώτησα αν μπορεί να μου πει κάποιο, για να το αξιολογήσω και εγώ. Μου είπε «το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι η κοπέλα μου υποπτεύεται ότι της παρακολουθεί το τηλέφωνο και με ρώτησε αν μπορεί να παρακολουθεί και τα μηνύματα της. Έψαξα και της είπα πως αν έχει γνώσεις μπορεί». Πράγματι, ο δράστης έχει γνώσεις Πληροφορικής και μάλιστα επί των κινητών τηλεφώνων».

Όπως είπε ο κ. Κούγιας, θύμα και δολοφόνος είχαν «απλή γνωριμία για έναν χρόνο, όχι σοβαρή σχέση, διότι δεν είχαν γνωρίσει τους γονείς, ούτε οι γονείς της κοπέλας είχαν γνωρίσει τον κατηγορούμενο».

Μιλώντας για σχόλια που γίνονται στα social media, ακόμη και για την ιδιότητα της φαρμακοποιού, που αναγράφηκε στο κηδειόχαρτο της 26χρονης, ο συνήγορος της οικογένειας είπε ότι «νοσηροί νόες υπήρχαν υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αν ανήκουν σε κάποιον συγκεκριμένο χώρο δεν το γνωρίζω. Αλίμονο αν κάποιος σχολιάζει τι γράφει μια χαροκαμένη μάνα στο κηδειόχαρτο του παιδιού της. Οι άνθρωποι αυτοί έχασαν το παιδί τους από ένα στυγνό έγκλημα, από έναν άνθρωπο που του είχαν εμπιστευτεί το παιδί τους».

Ερωτηθείς για τον όρο «γυναικοκτονία» που χρησιμοποιείται και για την δολοφονία της Φολεγάνδρου, είπε ότι «υπάρχει μια έξαρση παγκοσμίως σε δολοφονίες γυναικών και επειδή η γυναίκα σωματικά είναι το αδύναμο πλάσμα της φύσης. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχει μια έξαρση διότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, διότι η γυναίκα χειραφετείται, κοινωνικοποιείται εξίσου με τον άνδρα και υπάρχουν πολλοί άνδρες που το απολαμβάνουν αυτό. Η γυναίκα, ειδικά η μορφωμένη, αντιδρά», συμπληρώνοντας ότι ως όρος υπάρχει και χρησιμοποιείται, ωστόσο η αντιμετώπιση του εγκλήματος δεν διαφέρει από εκείνη κάθε δολοφονίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Missing Alert για 51χρονο

Χαλκίδα: Βρέθηκε όπλο με γεμιστήρα στη θάλασσα

Κύπρος: στα Κατεχόμενα ο Ερντογάν