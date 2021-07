Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θωμαΐδης: το ιικό φορτίο στην Αττική αυξήθηκε 170%

Για εκκίνηση του τέταρτου κύματος κάνει λόγο ο Καθ. Αναλυτικής Χημείας. Ζοφερές οι εκτιμήσεις του για τα κρούσματα, «καμπανάκι» για εμβόλια και ιχνηλάτηση.

«Στην Περιφέρεια Αττικής, είδαμε αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα της τάξης άνω του 170% μέχρι και την Πέμπτη, σήμερα θα αναλύσουμε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή», είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Μαζί» του ΑΝΤ1, ο Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Νίκος Θωμαΐδης.

Όπως είπε ο κ. Θωμαΐδης, «η αύξηση έχει την μορφή κύματος, έχει την εκρηκτική τάση που είδαμε στα προηγούμενα κύματα. Έχει ξεκινήσει το τέταρτο κύμα του κορονοϊού. Αυτό θα μεταφραστεί ανάλογα σε κρούσματα από την μέση της εβδομάδας».

Ο κ. Θωμαϊδης προσέθεσε ότι καταγράφεται «εκρηκτική άνοδος τις τελευταίες ημέρες, μέσα σε 20 ημέρες έχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση», εκτιμώντας ότι από την αύξηση του ιικού φορτίου θα προκύψει ρυθμός κρουσμάτων της τάξης των 1.500 την ημέρα στην Αττική.

«Αυτήν την στιγμή έχουμε μια αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία, μικρότερη από τα προηγούμενα κύματα, αλλά έχουμε φθάσει να μπαίνουν τώρα καθημερινά 130 άτομα στα νοσοκομεία και αυτό είναι το καθοριστικό να δούμε για τις εισαγωγές στις ΜΕΘ», συμπλήρωσε ο Καθ. Αναλυτικής Χημείας.

Όπως είπε ο κ. Θωμαΐδης, «τα περιοριστικά μέτρα έχουν πάντοτε την αίρεση της εφαρμογής. Ο εμβολιασμός είναι μια παρέμβαση που έχει αποτέλεσμα. Πρέπει να πείσουμε τον κόσμο να εμβολιαστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται και να αυξήσουμε την ιχνηλάτηση, αυτά τα δύο μέτρα έχουν αποτέλεσμα, πέρα από την εφαρμογή των μέτρων».

Στην συζήτηση συμμετείχε και καταστηματάρχης από την Μύκονο, ο οποίος είπε ότι 150.000 τουρίστες που ήταν το νησί αιφνιδιάστηκαν από τις κυβερνητικές αποφάσεις, ενώ ανέφερε ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, από την ώρα που κλείνουν τα μαγαζιά, συνωστίζονται στα στενά της Μυκόνου ή σε άλλους χώρους για να συνεχίσουν την διασκέδαση τους και εκεί είναι πιθανότερο να υπάρχει διασπορά του κορονοϊού.

Ο κ Θεοχάρης, επιχειρηματίας της Μυκόνου, είπε ότι τα μέτρα που επιβλήθηκαν θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από άλλα, ώστε να μην πληγεί πολύ περισσότερο το νησί, αναφέροντας ακόμη ότι «μας ρωτούν αν “κλείνει” η Μύκονος στις 26 Ιουλίου», κάνοντας λόγο για φόβους περί πρόωρου κλεισίματος της σεζόν, με τεράστιες οικονομικές συνέπειες για την τοπική - και όχι μόνο – οικονομία.

