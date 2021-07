Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πρεμιέρα για τον κατ' οίκον εμβολιασμό

Πώς θα γίνεται η δήλωση των ασθενών με δυσκολία μετάβασης στα εμβολιαστικά κέντρα. Δυνατότητα για εμβόλιο και αυθημερόν!

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό κατ' οίκον των ατόμων με δυσκολία μετάβασης στα εμβολιαστικά κέντρα. Ο θεράπων ιατρός θα μπορεί να δηλώσει τους ασθενείς πολίτες, έτσι ώστε να καταρτιστεί το πρόγραμμα εμβολιασμού τους, με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson.

Η πιστοποίηση και η ένταξη στο πρόγραμμα εμβολιασμού των ατόμων με δυσκολία μετάβασης στα εμβολιαστικά κέντρα, μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε γιατρό στην Ελλάδα, είτε δημόσιου, είτε ιδιωτικού τομέα. Η ένταξη στο πρόγραμμα αφορά άτομα τα οποία έχουν σοβαρή, εκτός από τη λειτουργικότητά τους, και πολύ μεγάλη δυσκολία μετακίνησης. Πολίτες οι οποίοι βρίσκονται σε μόνιμο κλινοστατισμό, είτε σε περιπτώσεις που έχουν βαριά ψυχική νοητική νόσο, παραδείγματος χάρη, στις περιπτώσεις Αλτσχάιμερ.

Ο εμβολιασμός κατ' οίκων θα πραγματοποιηθεί είτε από ιδιώτες γιατρούς, είτε από κινητά συνεργεία της «Επιχείρησης Ελευθερία». Όταν κάποιος ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα ειδοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα για το πότε θα γίνει ο εμβολιασμός του. Υπενθυμίζεται ότι ο εμβολιασμός κατ' οίκον έχει ξεκινήσει σε απομακρυσμένες περιοχές.

Από σήμερα επίσης, οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού για εμβολιασμό με οποιοδήποτε εμβόλιο αυθημερόν, δηλαδή την ίδια μέρα, δεδομένου ότι υπάρχει διαθεσιμότητα σε εμβολιαστικό κέντρο.

