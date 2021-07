Κοινωνία

Φολέγανδρος - Συνήγορος 30χρονου: ανοίγουν όλοι οι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσής του

Στον Κορυδαλλό οδηγείται ο 30χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος. Ζήτησε για πρώτη φορά συγγνώμη για την πράξη του. Τι λέει ο δικηγόρος του για την κατάστασή του.

Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρεται σήμερα ο 30χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο, ενώ για πρώτη φορά ζήτησε συγγνώμη κατά την αποχώρησή του από τη Νάξο.

Ο συνήγορός του, Γιάννης Βλάχος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε ότι από χθες άρχισε να συγκροτεί τον εαυτό του και να επικοινωνεί ουσιαστικά με το περιβάλλον.

"Δεν είναι τυχαίο αυτό. Όταν πήγα στη Φολέγανδρο, την πρώτη φορά, δεν μπορούσα να συζητήσω μαζί του για το περιστατικό. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι έκανε. Οπότε χαίρομαι που ήδη από χθες βελτιώνεται συνεχώς η κατάσταση" τόνισε ο κ. Βλάχος, στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί".

Ο ίδιος είπε ότι ο πελάτης του δεν επικοινώνησε μαζί του λίγο μετά το έγκλημα, ούτε με άλλο δικηγόρο όπως υποστηρίζει ο συνήγορος υπεράσπισης της οικογένειας της άτυχης Γαρυφαλλιάς, Αλέξης Κούγιας. "Ούτε με την οικογένειά του επικοινώνησε. Περιπλανούνταν στα κατσάβραχα, έχοντας πάθει αφυδάτωση. Τον βρήκαν δίπλα στο αυτοκίνητο, δηλαδή στον τόπο τέλεσης του εγκλήματος" είπε.

Παράλληλα, ο κ. Βλάχος έκανε γνωστό ότι έχει δοθεί συναίνεση να ανοίξουν όλοι οι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης του 30χρονου. Τέλος σημείωσε ότι ο πελάτης του επιμένει ότι δεν ξυλοκόπησε την άτυχη κοπέλα.

