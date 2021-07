Κοινωνία

Φωτιά στη Σταμάτα: Ανακρίνεται μελισσοκόμος

Προσήχθη μελισσοκόμος για την πυρκαγιά σε Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσο. Ελεύθερα αφέθηκαν τα τέσσερα άτομα που είχαν προσαχθεί νωρίτερα.

Προσήχθη απόψε από υπαλλήλους της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ένας μελισσοκόμος, ο οποίος εξετάζεται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε Σταμάτα, Ροδόπολη και Διόνυσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, ο προσαχθείς έχει μελίσσια στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Νωρίτερα, είχαν γίνει από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος οι τέσσερις προσαγωγές. Οι προσαχθέντες μελισσοκόμοι αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο που να τους σχετίζει με την έναρξη της πυρκαγιάς.

Οπως εκτιμάται, η φωτιά ξεκίνησε πιθανότατα από μελίσσια, ενώ σε όλα τα σημεία πριν από λίγες ημέρες η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είχε προχωρήσει σε καθαρισμό κλαδιών, ξερών χόρτων και κομμένων δέντρων.

Σε ύφεση η πυρκαγιά

Όσον αφορά τα μέτωπα της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Σταμάτας, της Ροδόπολης και του Διονύσου, ο κ. Χαρδαλιάς εξέφρασε την αισιοδοξία του για τον πλήρη έλεγχο της.

Όπως είπε, δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, ενώ παραμένουν σε ετοιμότητα επίγειες και εναέριες δυνάμεις, υπό το φόβο αναζωπυρώσεων.

Σημείωσε ότι την επιχείρηση συντονίζει ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Στ. Κολοκούρης

«Εστάλησαν», όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, «δύο SMS στους κατοίκους για οδηγίες για την ασφάλεια των ίδιων και των σπιτιών τους».

«Η κατάσταση ήταν δύσκολη και επίπονη», συνέχισε, ενώ σημείωσε ότι για την κατάσβεση παίρνουν μέρος 310 πυροσβέστες, 110 οχήματα, 12 ελικόπτερα, 9 αεροπλάνα ανάμεσά τους το ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος Beriev-200 και πολλοί εθελοντές και εθελοντικές οργανώσεις.

Στάχη έγιναν σπίτια και αυτοκίνητα

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Βασίλης Κλεφτάκης, Πρόεδρος της κοινότητας Ροδόπολης σημείωσε πως έχουν υποστεί ζημιές περίπου 20 σπίτια, ενώ κάηκαν πολλά αυτοκίνητα. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Διονύσου, Γιάννης Καλαφατέλης, είπε πως η κατάσταση το απόγευμα είναι λίγο καλύτερη από τις προηγούμενες ώρες, αλλά υπάρχουν αναζωπυρώσεις που δεν επιτρέπουν εφησυχασμό.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε στον ΑΝΤ1 πως απέδωσε η τεράστια κινητοποίηση των Αρχών και η προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων. Επεσήμανε πως τις επόμενες ώρες θα γίνει αποτίμηση των καταστροφών και θα κριθεί εάν θα επιτραπεί σε κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

Δραματικές μαρτυρίες κατοίκων στον ΑΝΤ1

Η κάμερα του ΑΝΤ1 κατέγραψε σκληρές εικόνες από το μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς σε Σταμάτα, Ροδόπολη και Διόνυσο.

Αρκετοί κάτοικοι απομακρύνθηκαν άρον-άρον από τα σπίτια τους και άλλοι με ό,τι μέσα διέθεταν, έσπευσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.

«Μας είπαν από νωρίς να εκκενώσουμε το σπίτι, να φύγουμε…», λέει ένας κάτοικος Διονύσου, αναφερόμενος στη μεγάλη κινητοποίηση για την προληπτική εκκένωση των περιοχών που βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από τις φλόγες.

Ένας άλλος σημειώνει πως έχουν υποστεί ζημιές πολλά σπίτια και συμπληρώνει: «Κρίμα γιατί προερχόμαστε από έναν δύσκολο χειμώνα, που είχαμε μείνει 12 μέρες χωρίς ρεύμα…».

