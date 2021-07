Κόσμος

“Πυρά” Μπάιντεν στην Ρωσία: “Επιδιώκουν ανάμειξη στις εκλογές του 2022”

Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση κατά του Πούτιν και διεμήνυσε ότι οι κυβερνοεπιθέσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πόλεμο.



Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε χθες τη Ρωσία ότι επιδιώκει να προκαλέσει αναταραχή στις βουλευτικές εκλογές του 2022 στις ΗΠΑ και ότι διασπείρει «παραπληροφόρηση», επικαλούμενος το περιεχόμενο των απόρρητων ενημερώσεών του από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Δείτε τι κάνει η Ρωσία ήδη για τις εκλογές του 2022 και την παραπληροφόρηση. Αυτή είναι καθαρά και ξάστερα παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας μας», υποστήριξε ο κ. Μπάιντεν κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο γραφείο της διευθύντριας των υπηρεσιών πληροφοριών (ODNI), κοντά στην Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος καταφέρθηκε εξάλλου εναντίον του ρώσου ομολόγου του, του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος «έχει αληθινό πρόβλημα, είναι επικεφαλής μιας οικονομίας που έχει πυρηνικά όπλα και πετρελαιοπηγές και τίποτε άλλο», είπε ο Τζο Μπάιντεν και πρόσθεσε ότι «αυτό τον κάνει ακόμη πιο επικίνδυνο κατά την άποψή μου».

Ο αρχηγός του κράτους των ΗΠΑ εξέφρασε ανησυχία για την κλιμάκωση των κυβερνοεπιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων αυτών με τη χρήση λυτρισμικού, δηλαδή την εγκατάσταση σε υπολογιστές ή δίκτυα κακόβουλου λογισμικού αποκλεισμού των χρηστών τους και κατόπιν την απαίτηση για λύτρα, συχνά σε bitcoin, για να ανακτηθεί η πρόσβαση.

Ο Τζο Μπάιντεν διεμήνυσε ότι οι κυβερνοεπιθέσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν «σε πόλεμο, αληθινό πόλεμο με τουφέκια».

Οι λεγόμενες ενδιάμεσες εκλογές θα διεξαχθούν στις ΗΠΑ το φθινόπωρο του 2022. Σε αυτές θα ανανεωθεί η σύνθεση όλης της Βουλής των Αντιπροσώπων και του ενός τρίτου της Γερουσίας.

Οι ΗΠΑ πρόσαψαν πρόσφατα στην Κίνα την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση του Μαρτίου εναντίον της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων Exchange της Microsoft, ενώ ο Λευκός Οίκος έχει επιρρίψει σε πολλές περιπτώσεις στη Ρωσία την ευθύνη για επιθέσεις με λυτρισμικό.

