Μετάλλαξη Δέλτα – Βρετανία: Ισχυρή προτροπή στις έγκυες να εμβολιαστούν

Η επικεφαλής των μαιών της Αγγλίας σε ανοικτή επιστολή προς τις συναδέλφους της και τις εγκύους υπογραμμίζει πως «το εμβόλιο σώζει ζωές».



Η επικεφαλής των μαιών της Αγγλίας απηύθυνε έκκληση στις συναδέλφους της να ενθαρρύνουν τις έγκυες γυναίκες, που έχουν μέχρι στιγμής εμβολιαστεί σε μικρό ποσοστό, να κάνουν το εμβόλιο κατά της covid-19, έπειτα από μια έρευνα του πανεπιστημίου της Οξφόρδης που δείχνει την επιδείνωση των συμπτωμάτων τους μπροστά στην παραλλαγή Δέλτα.

«Το εμβόλιο Covid-19 μπορεί να σας κρατήσει, εσάς, το μωρό σας και τους δικούς σας σε ασφάλεια και εκτός του νοσοκομείου», είπε η Ζακλίν Ντάκλεϊ-Μπεντ, υπεύθυνη των μαιών για την Αγγλία κι ενώ ένα μικρό ποσοστό εγκύων γυναικών έχει προς το παρόν κάνει το εμβόλιο.

Σε μια ανοικτή επιστολή χθες προς τις συναδέλφους της και τις ενδιαφερόμενες γυναίκες, «κάλεσε τις έγκυες να λάβουν μέτρα για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και το μωρό τους», υπογραμμίζοντας πως «το εμβόλιο σώζει ζωές».

Η προειδοποίηση αυτή απευθύνεται μετά τη δημοσίευση, την περασμένη εβδομάδα, μιας «ανησυχητικής» έρευνας του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, που καταδείκνυε ότι το 99% των εγκύων γυναικών που είχαν εισηχθεί στο νοσοκομείο λόγω του ιού δεν είχε εμβολιαστεί και ότι μια έγκυος γυναίκα στις 10 που νοσηλεύονται έχει ανάγκη νοσηλείας σε ΜΕΘ.

«Αποτελεί ένα πολύ καλό νέο ότι τόσες λίγες έγκυες γυναίκες που είχαν εμβολιαστεί εισήχθησαν σε νοσοκομείο με Covid-19», τόνισε η καθηγήτρια Μάριαν Νάιτ, επικεφαλής της έρευνας, κρίνοντας πως είναι «εντούτοις πολύ ανησυχητικό να διαπιστώνουμε ότι οι εισαγωγές εγκύων στο νοσοκομείο λόγω Covid καταγράφουν άνοδο και μοιάζει να πλήττονται σοβαρότερα από την παραλλαγή Δέλτα».

Σύμφωνα με την ίδια, 200 έγκυες εισήχθησαν σε νοσοκομείο με τον κορονοϊό μονάχα την περασμένη εβδομάδα. Συνολικά, από την αρχή της πανδημίας κι έως τις 11 Ιουλίου, 3.371 έγκυες εισήχθησαν σε νοσοκομείο με συμπτώματα της νόσου. Η σοβαρότητα της κατάστασής τους οξύνθηκε με την παραλλαγή Δέλτα, περιγράφεται στην έρευνα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Αρχής Υγείας της Αγγλίας, που δημοσιεύτηκαν στις 22 Ιουλίου, περίπου 51.700 έγκυες έχουν λάβει την πρώτη δόση και 20.600 και τη δεύτερη. Πρόκειται για έναν αριθμό που απέχει πολύ από τις 606.500 έγκυες που έχουν καταγραφεί στην Αγγλία το 2020-2021 βάσει των μητρώων των γιατρών που τις έχουν αναλάβει, μεταδίδει το BBC.

