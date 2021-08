Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μπάνιο στα Φαλάσαρνα (εικόνες)

Life

Ο Πρωθυπουργός επέλεξε μία από τις δημοφιλέστερες παραλίες του νομού Χανίων, τα Φαλάσαρνα. Δείτε φωτογραφίες.

Διήμερο ξεκούρασης για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την μίνι περιοδεία που έκανε την Παρασκευή σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο σχετικά με την προώθηση των εμβολιασμών.

Έτσι, ο κ. Μητσοτάκης με το τέλος της περιοδείας πήγε στα Χανιά για να πάρει ανάσες ξεκούρασης πριν επιστρέψει στην Αθήνα.

Ο Πρωθυπουργός πήγε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στο Μαράθι, ενώ το πρωί της Κυριακής επέλεξε μία από τις δημοφιλέστερες παραλίες του νομού Χανίων, τα Φαλάσαρνα.

Εκεί, έφτασε πολύ νωρίς το πρωί, συνοδεία ανδρών της προσωπικής του φρουράς.

