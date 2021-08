Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: η εθνική πόλο “βούλιαξε” τις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι διεθνείς μας πέτυχαν μια ακόμη σπουδαία νίκη τερμάτισαν πρώτοι και αήττητοι στον όμιλο τους.

Το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου ολοκλήρωσε αήττητο την παρουσία του στη φάση των ομίλων, έδειξε ότι μπορεί να κοντράρει οποιονδήποτε αντίπαλο και κέρδισε αυτοπεποίθηση, όμως το... κοντέρ μηδενίζει πλέον και το ματς της Τετάρτης (4/8) είναι αυτό που καθορίζει την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση. Νίκη σημαίνει πρόκριση στην τετράδα (για δεύτερη φορά στην ιστορία του ελληνικού πόλο) και διεκδίκηση μεταλλίου, ενδεχόμενη ήττα θα καταχωρήσει το Τόκιο ως ακόμη μία χαμένη ευκαιρία

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-2, 5-2, 3-0

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Σκουμπάκης (περιφέρεια), 2-0 Φουντούλης (περιφέρεια), 2-1 Μπόουεν (π.π.), 3-1 Γενηδουνιάς (κόντρα), 4-1 Φουντούλης (περιφέρεια), 5-1 Βλαχόπουλος (πέναλτι), 5-2 Στίβενσον (π.π.), 6-2 Αργυρόπουλος (π.π.), 6-3 Ομπερτ (φουνταριστός), 6-4 Ιρβινγκ (περιφέρεια), 7-4 Γενηδουνιάς (πέναλτι), 8-4 Γενηδουνιάς (περιφέρεια), 9-4 Αργυρόπουλος (φουνταριστός), 9-5 Ομπερτ (φουνταριστός), 10-5 Γενηδουνιάς (π.π.), 11-5 Φουντούλης (κόντρα), 12-5 Γενηδουνιάς (π.π.), 13-5 Κολόμβος (φουνταριστός), 14-5 Φουντούλης (π.π.).

Η εθνική είχε 4/7 με παίκτη παραπάνω, 2/2 πέναλτι, 4 γκολ από την περιφέρεια, 2 από θέση φουνταριστού και 2 στην κόντρα.

Οι ΗΠΑ είχαν 2/14 με παίκτη παραπάνω, 1 γκολ από την περιφέρεια και 2 από θέση φουνταριστού.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Δερβίσης (5΄09΄΄ πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου), ο Σκουμπάκης (6΄01΄΄ πριν το τέλος του αγώνα) και ο Αργυρόπουλος (3΄08΄΄ πριν τη λήξη του ματς).

Διαιτητές: Αλεξαντρέσκου (Ρουμανία), Τσβαρτ (Ολλανδία)

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβας, Γενηδουνιάς 5, Σκουμπάκης 1, Καπότσης, Φουντούλης 4, Παπαναστασίου, Δερβίσης, Αργυρόπουλος 2, Μουρίκης, Κολόμβος 1, Γκιουβέτσης, Βλαχόπουλος 1

ΗΠΑ (Ντέγιαν Ουντόβισιτς): Χούπερ, Βάβιτς, Ομπερτ 2, Ντάουμπε, Τσούπιντο, Χάλοκ, Γούντχεντ, Μπόουεν 1, Στίβενσον 1, Σμιθ, Ιρβινγκ 1, Χόλαντ

** Εκτός 12άδας από ελληνικής πλευράς έμεινε ο Κώατας Γαλανίδης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πατήσια: φονική φωτιά σε διαμέρισμα

Ολυμπιακοί Αγώνες – Τεντόγλου: Χρυσό μετάλλιο με απίθανη ανατροπή!

Φωτιές: Η μισή χώρα στο “κόκκινο” τη Δευτέρα