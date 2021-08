Κοινωνία

Ηράκλειο: Εντοπίστηκε η ανήλικη τουρίστρια

Αγωνία τέλος για την εξαφάνιση της 16χρονης. Το "έσκασε" από το αεροδρόμιο μετά από έναν καβγά με τους γονείς της.

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 16χρονης Γαλλίδας στην Κρήτη δόθηκε το βράδυ της Δευτέρας. Η ανήλικη κοπέλα εξαφανίστηκε, λίγο πριν την αναχώρηση της οικογένειας της από το Ηράκλειο με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρχές.

Πλέον η κοπέλα βρίσκεται μαζί με την οικογένειά της στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν μέχρι τώρα. Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι, η 16χρονη επρόκειτο να ταξιδέψει πίσω στην χώρα της, όταν είχε έναν καυγά με την οικογένεια της λίγο πριν τη πτήση τους, με αποτέλεσμα να φύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνιση στο αστυνομικό τμήμα του αερολιμένα, δύο ώρες μετά την εξαφάνιση της με τους αστυνομικούς να ξεκινούν να την αναζητούν.

Πηγή: cretapost.gr

