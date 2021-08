Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιές: Οδηγίες για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Οδηγίες του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια λόγω των φωτιών που ξέσπασαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Εξαιτίας του κύματος καύσωνα που έχει εκδηλωθεί στη χώρα και της πρόσφατης εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας (Βαρυμπόμπη, Εύβοια, Μάνη, Κώ, κ.α.) το υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την προστασία της δημόσιας υγείας, συνιστά τα ακόλουθα:

Άτομα αυξημένου κινδύνου, άτομα με αναπνευστικό πρόβλημα, καρδιοπαθείς, παιδιά καθώς και τα άτομα άνω των 65 ετών, θα πρέπει να αποφύγουν κάθε σωματική άσκηση-δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης, συνιστάται η αποφυγή παραμονής σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία.

'Ατομα με άσθμα μπορεί να χρειαστούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου. Επί επιμονής συμπτωμάτων, συνιστάται επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό.

Επίσης, σε κάθε άτομο συνιστάται να αποφύγει κάθε σωματική άσκηση σε εξωτερικούς χώρους και να περιορίσει το χρόνο παραμονής σε εξωτερικούς χώρους, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία. Κατά την παραμονή του σε εσωτερικούς χώρους να διατηρούνται πόρτες, μπαλκονόπορτες και παράθυρα κλειστά.

