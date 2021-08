Κοινωνία

Φωτιά στην Αττική: οι φλόγες πέρασαν την Εθνική Οδό, ανάμεσα σε Καπανδρίτι και Άγιο Στέφανο εικόνες)

Ο πύρινος εφιάλτης έχει “κυκλώσει” την Ιπποκράτειο Πολιτεία, ενώ απειλεί και την Δροσοπηγή και το Κρυονέρι.

Λίγο μετά τις 22:30 η φωτιά που μαίνεται στους πρόποδες της Πάρνηθας, πέρασε στην απέναντι πλευρά της Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαμίας, στο ύψος των Αφιδνών με διάσπαρτες εστίες, ενώ έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Νωρίτερα η πύρινη λαίλαπα πέρασε από Δροσοπηγή, Αφίδνες, Κοσμοθέα (περιοχή στα Κιούρκα) καίγοντας σπίτια και περιουσίες, ενώ λίγο μετά τις 20.30 πέρασε κάθετα και την Εθνική Οδό στο ύψος των διοδίων στις Αφίδνες.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ η φωτιά έχει περάσει συνολικά πέντε φορές την εθνική οδό και στο ύψος των Αφιδνών καθώς πετάγονται συνεχώς σπίθες σε μεγάλη απόσταση, αλλά αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τις δυνάμεις τις πυροσβεστικής.

λίγο μετά τις 23:00 της Πέμπτης, μήνυμα μέσω του 112 προς τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής τους καλούσε να πάρουν μέτρα προστασίας για να μην περάσουν μέσα στα σπίτα τους καύτρες απο την πυρκαγιά που μαίνεται,

?? Αν βρίσκεστε στο #Πολυδένδρι, #Καπανδρίτι,#Ταξιάρχες, #Άγιο_Γεώργιο ή #Πουρίθι κλείστε όλες τις καμινάδες, παράθυρα, πόρτες ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού.



!? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας@pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 5, 2021

Ποιοi δρόμοι είναι κλειστοί

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Τροχαία, και λόγω της φωτιάς στην Αττική, γίνεται γνωστό πως διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων:

Στον κόμβο Αγίου Στεφάνου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία

Ιπποκράτους από το ύψος του καταστήματος με την επωνυμία «ΛΑΚΚΑΓΙΝΗ» στα Κιούρκα, στο ρεύμα προς Ιπποκράτειο Πολιτεία.

Νωρίτερα (ώρα 19.00), η ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε πως η κυκλοφορία έχει διακοπεί και στα ακόλουθα σημεία:

1. Κόμβος Βαρυμπόμπη – Ερυθραίας στο ρεύμα προς Βαρυμπόμπη

2. Τατοΐου από την Λ. Κύμης στο ρεύμα προς Βαρυμπόμπη

3. Λεωφόρος Κρυονερίου από την συμβολή της με την οδό Ανοίξεως στο ρεύμα προς Νεκροταφείο

4. Ιπποκράτους από την συμβολή της με την οδό Αριστογείτονος

5. ΕΟ Μαλακάσας Σκάλας Ωρωπού από την συμβολή της με την οδό Καβάφη

6. Πάρνηθος από την συμβολή της με την οδό Αγ. Τριάδος

7. Δροσοπηγής από το ύψος της ΝΕΟ Αθηνών – Λαμίας στο ρεύμα προς Δροσοπηγή

8. Τατοΐου από την συμβολή της με την οδό Ερυθραίας στο ρεύμα προς Βαρυμπόμπη

9. Μουσών από την οδό Ορφέως

10. Τατοΐου από το ύψος της Νότιας Πύλης Αεροδρομίου

11. Τατοΐου από το ύψος του Ι.Ν. Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

12. Λεωφόρος Κρυονερίου από την οδό Λεύκης

13. ΕΟ Μαλακάσας Σκάλας Ωρωπού από την οδό Ανεξαρτησίας

14. Ανισόπεδος Κόμβος Κρυονερίου – Οδός Μακεδονίας

15. Ανισόπεδος Κόμβος Κρυονερίου – Οδός Τυρταίας

16. Αγ. Μερκουρίου από την οδό Αγ. Τριάδος

17. Ανώνυμη οδός από την περιοχή Σφενδάλη πτος την Ιπποκράτειο Πολιτεία

18. Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας από το ύψος του κόμβου Οινοφύτων έως τη γέφυρα Καλυφτάκη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Εκτροπή κυκλοφορίας στη Θήβα

Άνδρες της τροχαίας έχουν προχωρήσει σε εκτροπή κυκλοφορίας στη Θήβα και όσα αυτοκίνητα επιστρέφουν στην Αθήνα πλέον μέσω Θηβών κινούνται στην Παλαιά Εθνική με κατεύθυνση την Ελευσίνα.