Πέραμα: συλλήψεις για εμπρησμό από πρόθεση

Στελέχη της Πυροσβεστικής συνέλαβαν τους άνδρες, που προκάλεσαν σκόπιμα την πυρκαγιά.

Τρεις νεαροί συνελήφθησαν σήμερα το πρωί από υπαλλήλους του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής Πειραιά, για εμπρησμούς από πρόθεση, σε άλσος στο Πέραμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, πρόκειται για έναν 21χρονο, έναν 16χρονο και έναν 17χρονο, για τους οποίους ενημερώθηκε σχετικά η αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι τρεις νεαροί στις 07.00 σήμερα το πρωί, έβαλαν φωτιές με αναπτήρα σε πευκοβελόνες, χαρτιά και ξύλα σε διάφορα σημεία του άλσους, οι οποίες σβήστηκαν άμεσα.

Τους είδαν όμως περίοικοι οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές και συνελήφθησαν.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Πυροσβεστικό Σώμα, «συνελήφθησαν σήμερα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ. Πειραιά, τρείς άνδρες, ως υπαίτιοι πρόκλησης εμπρησμών από πρόθεση, σε υπαίθριο χώρο, στην περιοχή Περάματος Πειραιά».

«Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε σχετικώς η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή», καταλήγει η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

