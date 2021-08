Φωτιές - Χρυσοχοΐδης προς ΣΥΡΙΖΑ: Και πυροσβέστης και επιτελικός, συνεχώς παρών

Πολιτική

Η απάντηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ περί "εξαφανισμένου υπουργού"

Και κόντρα ανάμεσα σε Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και ΣΥΡΙΖΑ πυροδότησαν οι φωτιές...

«Και πυροσβέστης και επιτελικός. Συνεχώς παρών», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, απαντώντας σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, που ερωτά «αν συνεχίζει ο υπουργός να επιτελεί τα καθήκοντα του» σημειώνοντας ότι «είναι εξαφανισμένος».

Αναλυτικά η ανακοίνωση, που εξέδωσε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη:

«Προς ενημέρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Αρχαία Ολυμπία την κρίσιμη νύχτα με τη μάνικα στο χέρι. Πάρνηθα από κάτω χαμηλά έως το Πυροφυλάκιο στο Κατσιμίδι, όλες αυτές τις μέρες και νύχτες. Και στο ενδιάμεσο στο Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι. Και πυροσβέστης και επιτελικός. Συνεχώς παρών».

