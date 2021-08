Αθλητικά

Κατάταξη UEFA: παρέμεινε στην 20η θέση η Ελλάδα

Παρά την νίκη – πρόκριση του ΠΑΟΚ, η Νορβηγία μεγάλωσε τη διαφορά που την χωρίζει από την χώρα μας στην κατάταξη.

Κατά 125 βαθμούς αυξήθηκε η διαφορά που έχουν στην κατάταξη της UEFA, η Νορβηγία από την Ελλάδα. Οι Σκανδιναβοί πήραν 375 βαθμούς από τους ευρωπαϊκούς αγώνες την Πέμπτη (12/08), ενώ η νίκη του ΠΑΟΚ με 2-0 επί της Μποέμιανς, πρόσθεσε 250 βαθμούς στην ελληνική συγκομιδή.

Κατά συνέπεια, η Ελλάδα με 21.700 βαθμούς και δύο ομάδες να συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, παρέμεινε στην 20ή θέση της κατάταξης που διατηρεί η UEFA, με τους Νορβηγούς να διατηρούνται στην 19η θέση με 22.125 βαθμούς και δύο ομάδες.

Εάν η Ελλάδα δεν καταφέρει να φτάσει τουλάχιστον στην 17η θέση (εκεί που βρίσκεται σήμερα η Τουρκία με 22.000 και πέντε ομάδες), από την αγωνιστική περίοδο 2023/24, θα δει τον πρωταθλητή της να αρχίζει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ ο δεύτερος και ο τρίτος της τελικής βαθμολογίας, καθώς και ο Κυπελλούχος Ελλάδας, θα αρχίζουν από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

