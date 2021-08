Κοινωνία

Missing Alert: πως βρέθηκε η 22χρονη αγνοούμενη

Δόθηκε τέλος στην αγωνία των αγαπημένων προσώπων της, που την αναζητούσαν παντού.

«Η περιπέτεια της Τσιάμη Ευαγγελίας, 22 ετών, έληξε σήμερα, 15/08/2021, πρωινές ώρες, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως σημειώνεται, «η Τσιάμη Ευαγγελία βρέθηκε χάρη στην παρατηρητικότητα διασώστη του Ε.Κ.Α.Β. ο οποίος ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της και άμεσα επικοινώνησε με «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η Τσιάμη Ευαγγελία είναι καλά στην υγεία της».

Η ανακοίνωση καταλήγει αναφέροντας ότι «”Το Χαμόγελο του Παιδιού” θα βρίσκεται κοντά στην Τσιάμη Ευαγγελία για οτιδήποτε χρειαστεί»

