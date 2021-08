Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λινού: Το σύνδρομο post covid επηρεάζει ακόμα και παιδιά (βίντεο)

Για το σύνδρομο post covid μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί”, η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, τονίζοντας ότι είναι πιο συνηθισμένο σε μεγάλους ανθρώπους αλλά μπορεί να επηρεάσει και μικρά παιδιά.

"Ένα ποσοστό 10% με 20% αυτών που θα περάσουν κορονοϊό ή που έχουν περάσει έχει συμπτώματα όπως εξάντληση και πόνοι αλλά μπορεί να είναι μέχρι και σύγχυση ή καρδιαγγειακά προβλήματα, όπως αρρυθμίες και ταχυκαρδίες, τα οποία μπορεί να ξεσπάσουν αργότερα. Μιλάμε για συμπτώματα που μπορεί να κρατήσουν ακόμα και έξι μήνες" είπε η κ. Λινού.

Σημείωσε δε ότι πρέπει να εμβολιαστούν τα παιδιά ηλικίας 12 έως 18 ετών και όταν εγκριθεί το εμβόλιο για τα μικρότερα παιδιά, θα πρέπει να εμβολιαστούν και αυτά. "Είναι θέμα ασφάλειας, δεδομένου ότι και τα μικρά παιδιά επηρεάζονται από το σύνδρομο post covid, επομένως όσα νοσήσουν, ακόμα και αν νοσήσουν ελαφρά, κινδυνεύουν, ένα 10% από αυτά τα παιδιά, να έχουν σοβαρά προβλήματα, περιλαμβανομένων προβλημάτων συγκέντρωσης και κατανόησης" σημείωσε.

Παράλληλα, η κ. Λινού έκανε γνωστό ότι υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι το συγκεκριμένο σύνδρομο σε ανθρώπους που έχουν περάσει κορονοϊό μπορεί να εξαλειφτεί με τον εμβολιασμό.

Για την τρίτη δόση του εμβολίου σημείωσε ότι δεν συνιστάται για τον γενικό πληθυσμό αλλά για τα άτομα που έχουν μειωμένη δυνατότητα παραγωγής αντισωμάτων.

