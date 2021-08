Τεχνολογία - Επιστήμη

Εργασία: η νυχτερινή βάρδια αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιολογικά προβλήματα

Αν κάποιος εργάζεται σε νυχτερινή βάρδια τρεις έως οκτώ φορές το μήνα για πάνω από δέκα χρόνια, ο κίνδυνος κολπικής μαρμαρυγής είναι μεγαλύτερος κατά 22%.

Οι άνθρωποι -ιδίως οι γυναίκες- που εργάζονται συχνά σε βάρδιες τα βράδια αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο για καρδιολογικά προβλήματα και ειδικότερα για αρρυθμία (κολπική μαρμαρυγή), σύμφωνα με μια νέα έρευνα, την πρώτη που κάνει αυτή τη συσχέτιση.

Οι ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Τουλέιν της Νέας Ορλεάνης των ΗΠΑ και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Τζιάο Τονγκ της Σαγκάης, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "European Heart Journal" της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας, ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 283.000 άτομα και βρήκαν ότι όσο συχνότερα και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα δουλεύει κάποιος σε νυχτερινές βάρδιες, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος για καρδιακή αρρυθμία.

Διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν μόνιμα ή τακτικά τις νύχτες, έχουν κατά μέσο όρο 12% μεγαλύτερη πιθανότητα για καρδιακή αρρυθμία, σε σχέση με όσους εργάζονται μόνο τα πρωινά. Ο κίνδυνος αυξάνεται κατά 18% μετά από πολλά χρόνια εργασίας σε νυχτερινές βάρδιες. Αν κάποιος εργάζεται σε νυχτερινή βάρδια τρεις έως οκτώ φορές το μήνα για πάνω από δέκα χρόνια, ο κίνδυνος κολπικής μαρμαρυγής είναι μεγαλύτερος κατά 22% σε σχέση με όσους εργάζονται μόνο το πρωί.

Επίσης, οι γυναίκες εργαζόμενες τα βράδια βρέθηκαν να είναι πιο επιρρεπείς από ό,τι οι άνδρες στον κίνδυνο αρρυθμίας της καρδιάς. Ο κίνδυνος για τις πρώτες είναι αυξημένος έως κατά 64% σε σχέση με όσες δουλεύουν μόνο τη μέρα.

Η εργασία τα βράδια συνδέεται επίσης με αυξημένο έως κατά 37% κίνδυνο για στεφανιαία νόσο, αλλά όχι για εγκεφαλικό ή για καρδιακή ανεπάρκεια. Από την άλλη, η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η γενετική προδιάθεση για καρδιακή αρρυθμία δεν επηρεάζεται περαιτέρω από τη συστηματική νυχτερινή εργασία.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι "η μείωση τόσο της συχνότητας όσο και της διάρκειας της εργασίας σε βραδινές βάρδιες μπορεί να αποβεί επωφελής για την υγεία της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων". Ακόμα, τόνισαν τη σημασία της σωματικής άσκησης για όσους και όσες δουλεύουν συχνά τα βράδια.

