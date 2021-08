Αθλητικά

F1: Ακυρώθηκε το ιαπωνικό Grand Prix

Η ακύρωση για το προγραμματισμένο στις αρχές Οκτωβρίου Grand Prix, οφείλεται σε λόγους που σχετίζονται με την πανδημία του κορονοϊού.

Το ιαπωνικό Grand Prix της Φόρμουλα Ενα, που επρόκειτο να διεξαχθεί στις αρχές Οκτωβρίου, ακυρώθηκε για δεύτερη διαδοχική χρονιά, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, όπως ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές.

Μετά από συζητήσεις «με τις αρχές στην Ιαπωνία, η ιαπωνική κυβέρνηση έλαβε την απόφαση να ακυρώσει τον αγώνα αυτήν την σεζόν, λόγω των δυσκολιών που συνδέονται με την πανδημία που συνεχίζεται στη χώρα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

