Μάλτα - Γκαλιζία: μεγάλος επιχειρηματίας θα δικαστεί για τη δολοφονία της δημοσιογράφου

Ένας από τους πιο πλούσιους επιχειρηματίες της Μάλτας, ο Γιόργκεν Φένεκ, κατηγορείται για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Καρουάνα Γκαλιζία, αναφέρουν οι εισαγγελείς σε δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν σήμερα.

Ο Φένεκ συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2019 με την κατηγορία της συνέργειας σε φόνο. Από τότε υποβάλλεται σε προδικαστική συγκέντρωση στοιχείων κατά την οποία έχει δηλώσει ότι είναι αθώος.

Η Καρουάνα Γκαλιζία σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό της καθώς έφευγε από το σπίτι της στις 16 Οκτωβρίου 2017, μια δολοφονία που συγκλόνισε την Ευρώπη και προκάλεσε ερωτήματα για το κράτος δικαίου στη Μάλτα.

Ο Φένεκ ήταν επικεφαλής μιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας η οποία περιλάμβανε τους τομείς των ακινήτων, των εισαγωγών και της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων. Ήταν επίσης επικεφαλής μιας κοινοπραξίας, στην οποία είχε κατακυρωθεί ένα αμφιλεγόμενο κυβερνητικό συμβόλαιο για την κατασκευή ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Καρουάνα Γκαλιζία διερευνούσε ενδεχόμενη διαφθορά στο συμβόλαιο όταν σκοτώθηκε.

Τρεις άνδρες που κατηγορούνταν για την τοποθέτηση και πυροδότηση της βόμβας συνελήφθησαν τον Δεκέμβριο του 2017. Ένας από αυτούς δήλωσε ένοχος στο πλαίσιο δικαστικού διακανονισμού και φυλακίστηκε για 15 χρόνια. Οι άλλοι δύο περιμένουν να δικαστούν.

Ο μεσάζων της συνωμοσίας δολοφονίας, όπως ο ίδιος έχει ομολογήσει, ο Μέλβιν Τέουμα, παρέδωσε στοιχεία στο κράτος και έλαβε χάρη. Είπε ότι ο Φένεκ του είχε αναθέσει να οργανώσει τη δολοφονία.

Οι εισαγγελείς ζητούν ποινή ισοβίων για τον Φένεκ, δήλωσαν δικαστικοί αξιωματούχοι. Ο Φένεκ συνελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2019, ενώ η θαλαμηγός του βρισκόταν στα ανοικτά της Μάλτας σε μια προσπάθειά του, σύμφωνα με την αστυνομία, να διαφύγει από το νησί.

Ο τότε πρωθυπουργός της Μάλτας Τζόζεφ Μουσκάτ ανακοίνωσε την παραίτησή του μερικές μέρες μετά τη σύλληψη του Φένεκ, όταν ανακαλύφθηκε η ύπαρξη στενών σχέσεων ανάμεσα στον επιχειρηματία και υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ο ίδιος ο Μουσκάτ αρνήθηκε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Ανεξάρτητη έρευνα για τη δολοφονία της Καρουάνα Γκαλιζία ανέφερε τον περασμένο μήνα πως το κράτος φέρει την ευθύνη για τη δολοφονία αφού δημιούργησε μια «κουλτούρα ατιμωρησίας».

