Οικονόμου για φωτιές: Μέριμνα για να κλείσει κάθε πληγή που άνοιξε

Τι είπε ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης και για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού.

«Η κυβέρνησή μας εγγυάται ότι στο τέλος αυτής της κρίσης θα έχει μεριμνήσει για να κλείσει κάθε πληγή που άνοιξε. Περιβαλλοντική, οικονομική, επαγγελματική, ψυχολογική», τόνισε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, κατά την πρώτη του ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Πέμπτης.

Εισαγωγικά, ο κ. Οικονόμου ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για τα καθήκοντα που του ανέθεσε και ανέφερε «Εκπροσωπώ μια Κυβέρνηση και έναν Πρωθυπουργό που δεν φιλοδοξεί να εξαντλεί την ενέργειά του σε λεκτικές αντιπαραθέσεις με την αντιπολίτευση, γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι παραγωγικό για την πατρίδα και δεν ενδιαφέρει τους ανθρώπους σε αυτή τη χώρα».

Θα έχουμε αντιπαράθεση με επιχειρήματα, συμπλήρωσε και χαρακτηρίζοντας «πρωτοφανή» την κατάσταση με τις πυρκαγιές στη χώρα, σημείωσε: «Προσπαθούμε να την διαχειριστούμε με πράξεις και έργα. Η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός αντιλαμβάνονται πλήρως το μέγεθος του προβλήματος», εξηγώντας πως η Κυβέρνηση κινείται με σχέδιο για την κατάσβεση, την αποτροπή νέων πυρκαγιών και την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και την αποζημίωση των πληγέντων.

«Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε προ ολίγου το Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής», γνωστοποίησε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, «για να ενημερωθεί για την κατάσταση με τις πυρκαγιές, αλλά κυρίως για να εκφράσει την εμπιστοσύνη του στους ανθρώπους που μάχονται μερόνυχτα με τις φλόγες. Χρειάζονται την στήριξή μας όλοι αυτοί οι άνθρωποι» είπε. Συμπληρωματικά υπογράμμισε, δε, ότι η Κυβέρνηση θα φροντίσει ώστε να επουλωθούν όλες οι πληγές που άνοιξαν οι πυρκαγιές.

«Η Κυβέρνηση και ο κρατικός μηχανισμός δεν σήκωσαν τα χέρια ψηλά, δεν παρέμειναν θεατές, δεν αναλώθηκαν σε επικοινωνιακούς χειρισμούς. Όλοι μάχονται, καθένας από το πόστο του. Είμαστε εδώ όρθιοι, ψύχραιμοι και οργανωμένοι. Όποιος δρα κάνει και λάθη. Τα αναγνωρίζουμε με γενναιότητα και ειλικρίνεια. Το είπαμε θα το ξαναπούμε. Τώρα όμως είναι η ώρα της μάχης. Και αυτή την ώρα πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής. Πρέπει να στηρίξουμε τους πυροσβέστες , όλους όσους μάχονται με τη φωτιά».

Αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοιού, ο κ. Οικονόμου επέμεινε πως οι ανεμβολίαστοι «είτε θα εμβολιαστούν είτε θα νοσήσουν, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους, αλλά και ανθρώπους στο οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον τους, γεγονός που μπορεί να κοστίσει ζωές. Και αυτό δεν θα είναι απλά ένα λάθος. Θα είναι άδικο. Θα είναι ηθικά απαράδεκτο. Γι' αυτό ακριβώς η επιστροφή από τις διακοπές είναι ανάγκη να συνοδεύεται από τεστ και ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων».

Τόνισε, πως την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν ανακοινώσεις από την Κυβέρνηση «για το συνολικό πλαίσιο διαχείρισης της πανδημίας από το φθινόπωρο και μετά».

