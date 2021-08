Οικονομία

Κορκίδης για φωτιές στην Αττική: Ανυπολόγιστες οι συνέπειες

Τις δυσκολίες για τις επόμενες γενιές, υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης.

«Ανυπολόγιστες είναι οι συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές στην Αττική, που “υποθηκεύονται” σε ένα περιβάλλον που διαμορφώνεται εχθρικό, ενώ έχει καταστεί σαφές πως απαιτούνται νέες προδιαγραφές μέσα στις οποίες θα κληθούμε να διαβιώσουμε».

Αυτό σημειώνει, μεταξύ άλλων, σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, σχετικά με τις φωτιές στην Περιφέρεια Αττικής.

Όπως δήλωσε ο κ. Κορκίδης: «Η ανυπολόγιστη ζημιά από τις φωτιές στη Περιφέρεια Αττικής, δυστυχώς μετά τη Λαυρεωτική, συνεχίζεται στην Δυτική Αττική, παρά τη τιτάνια προσπάθεια που δίνουν πυροσβέστες, δασοπυροσβέστες, εθελοντές, επίγειες και εναέριες δυνάμεις για να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και να περιορίσουν τη καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον. Η σκληρή μάχη να περισωθούν περιουσίες συμπολιτών μας, που απειλούνται να καούν στα Βίλια του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, συνεχίζονται για τέταρτο 24ωρο. Η αγωνία μάλιστα φαίνεται να παρατείνεται, αφού η περιοχή της Αττικής τίθεται ξανά σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί για την ανακούφιση των πυρόπληκτων αφορούν σε άμεσες και υποστηρικτικές δράσεις, χωρίς όμως καμία να αναπληρώνει τον καημό του καμένου σπιτιού μιας οικογένειας. Ανεξάρτητα της οικονομικής διάστασης και του απολογισμού της μεγάλης καταστροφής, η οικολογική καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Ανυπολόγιστες είναι και οι συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές στην Αττική, που “υποθηκεύονται” σε ένα περιβάλλον που διαμορφώνεται εχθρικό, ενώ έχει καταστεί σαφές πως απαιτούνται νέες προδιαγραφές μέσα στις οποίες θα κληθούμε να διαβιώσουμε.

Η σκέψη μας δεν μπορεί παρά αυτή τη στιγμή να είναι κοντά σε αυτούς, που δίνουν μια ασύμμετρη μάχη από ξηράς και αέρος και οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά. Σαφώς στους συνανθρώπους μας, που με πόνο ψυχής βλέπουν τα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις τους να γίνονται στάχτη, χωρίς να υπάρχουν λόγια παρηγοριάς. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτές τις δύσκολες ώρες είναι να προσευχηθούμε να μην χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή, να βοηθήσουμε άμεσα ως Επιμελητήριο, μέσω των Δήμων, τις τοπικές κοινωνίες και αγορές με κάθε δυνατό τρόπο και να ευχηθούμε να δοθεί σύντομα ένα τέλος στις συνεχείς αναζωπυρώσεις στην Αττική».

