Φωτιές στον Θεολόγο: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 14χρονος

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την πολύωρη απολογία του στην τακτική ανακρίτρια, ο 14χρονος που κατηγορείται για τους εμπρησμούς στην περιοχή του Θεολόγου Μαλεσίνας.

Αν και ο ίδιος αρνήθηκε την οποιαδήποτε εμπλοκή του στους εμπρησμούς, οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν τους Δικαστικούς Λειτουργούς που έκριναν ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση των συγκεκριμένων πράξεων από τον ανήλικο.

Για αυτό και του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η εμφάνισή του κάθε 1ο και 2ο δεκαπενθήμερο στο ΑΤ Λοκρών, παρακολούθηση υποστηρικτικού προγράμματος ψυχικής υγείας στο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα» και επίβλεψή του για την εφαρμογή των όρων από Επιμελήτρια Ανηλίκων.

Η απολογία του ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 17:00 και ενώ η Εισαγγελέας είχε διατάξει την ψυχιατρική του εξέταση σε Νοσοκομείο των Αθηνών. Το παιδί κατά την αρχική του προσαγωγή είχε στο πλευρό του τους γονείς του, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για παραμέληση ανηλίκου.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στους δημοσιογράφους ο συνήγορος του Κωνσταντίνος Ζεκεντές, ο 14χρονος δεν ομολόγησε ποτέ πράξεις εμπρησμού και απάντησε συγκροτημένα σε όλες τις ερωτήσεις αρνούμενος κάθε εμπλοκή με τους εμπρησμούς.





