Οριοθετημένη η φωτιά στα Βίλια - Σε επιφυλακή παραμένει η Πυροσβεστική

Συνεχίζονται οι περιπολίες στα δάση από αστυνομικές, πυροσβεστικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

«Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 16 Αυγούστου 2021, σε δασική έκταση στα Βίλια είναι οριοθετημένη», σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Στην περιοχή επιχειρούν 461 πυροσβέστες με 166 οχήματα, 9 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένου του ΜΕΤΠΕ, καθώς και των δυνάμεων που έχουν διατεθεί από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, αλλά και από την Πολωνία 143 πυροσβέστες με 46 οχήματα.

Στην περιοχή έχει ενεργοποιηθεί ομάδα ΣμηΕΑ του Πυροσβεστικού Σώματος. Για την συνδρομή στον συντονισμό των δυνάμεων έχει διατεθεί το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο “Όλυμπος»”, ενώ ρίψεις νερού πραγματοποιούν περιοδικά ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν ο Ελληνικός Στρατός, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, σε γενική επιφυλακή παραμένουν όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος της Επικράτειας και συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και μικτές περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

