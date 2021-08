Πολιτισμός

Πανσέληνος Αυγούστου: ανοιχτοί αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

120 αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία σε όλη τη χώρα θα υποδεχθούν το κοινό για να θαυμάσει την πανσέληνο.

Μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, παραστάσεις χορού, ποιητικές απαγγελίες, προβολή ντοκιμαντέρ, εικαστικές εκθέσεις, αστροπαρατήρηση και ξεναγήσεις, είναι κυρίως οι εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν φέτος από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο της αυγουστιάτικης πανσελήνου.

Όπως ενημερώνει ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, την Κυριακή 22 Αυγούστου, 120 αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία σε όλη τη χώρα θα υποδεχθούν το κοινό για να θαυμάσει την πανσέληνο. Πενήντα δύο από αυτούς θα φιλοξενήσουν ποικίλες εκδηλώσεις.

Το ΥΠΠΟΑ διοργανώνει για μία ακόμη χρονιά τις εκδηλώσεις της αυγουστιάτικης πανσελήνου προσφέροντας τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία στο κοινό με ελεύθερη είσοδο για να απολαύσουν το φως του φεγγαριού. Για το 2021, 200 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, επιλέχθηκε ως θέμα της αφίσας το οχυρωματικό συγκρότημα Τρουπάκηδων-Μούρτζινων στην Καρδαμύλη, το οποίο αποτέλεσε στις αρχές του 1821 χώρο φιλοξενίας του οπλαρχηγού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στη Μάνη, στο πλαίσιο προετοιμασίας της αρχής της Επανάστασης.

Οι εκδηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και πολιτιστικούς, εξωραϊστικούς συλλόγους, και η επίσκεψη του κοινού στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία, θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα ασφαλείας που έχουν καταρτισθεί για κάθε αρχαιολογικό χώρο και μουσείο στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού και σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα ασφαλείας κατά την περίοδο πραγματοποίησής τους.

Για μία ακόμη, δύσκολη υπό τις συνθήκες της πανδημίας χρονιά, σημειώνει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, οι Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και το προσωπικό τους συνεχίζουν τον επιτυχή θεσμό της Πανσελήνου του Αυγούστου. Και μας προσκαλούν όλους στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία την ωραιότερη νύχτα του ελληνικού καλοκαιριού, την Κυριακή 22 Αυγούστου.

Ειδήσεις τώρα:

Αφγανιστάν: Έλληνας υπάλληλος στο ΝΑΤΟ επέστρεψε στην Αθήνα

Τραμπ για Αφγανιστάν: η μεγαλύτερη ταπείνωση στην ιστορία των ΗΠΑ

Σεισμός: ισχυρή δόνηση στις Νήσους Νότιες Σάντουιτς