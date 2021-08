Κοινωνία

Ζάκυνθος: νεκρός 12χρονος από ηλεκτροπληξία

Πώς έχασε την ζωή του, το άτυχο παιδί, ενώ έπαιζε, κοντά στο σπίτι του.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένα 12χρονο αγόρι, αλβανικής καταγωγής, στο Τσιλιβή Ζακύνθου, το βράδυ του Σαββάτου.

Το άτυχο παιδί έπαιζε με τους φίλους του, δίπλα από το σπίτι του, όταν πήγε να κρυφτεί πίσω από τις εγκαταστάσεις air codition ξενοδοχείου. Δυστυχώς κάποιο απ’ αυτά είχε διαρροή ρεύματος και όταν το παιδί ακούμπησε πάνω του υπέστη ηλεκτροπληξία.

Οι φίλοι του ενημέρωσαν τις Αρχές και άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου, παρά τις προσπάθειες, δεν κατάφερε να επαναφέρει στη ζωή το παιδί.

Ο άτυχος 12χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, χωρίς σφυγμό. Όλοι οι γιατροί έπεσαν πάνω του, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι.

