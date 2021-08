Πολιτική

Μιχαηλίδου για εμβολιασμούς εργαζομένων: υπερδιπλασιάστηκαν στις προνοιακές δομές (βίντεο)

Από το 42% του Ιουλίου, φτάσαμε στο 91% σήμερα μετά την ανακοίνωση για την υποχρεωτικότητα του εμβολίου στις δημόσιες δομές. Αντίστοιχη η εικόνα στις ιδιωτικές.

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί», αναφέρθηκε στο θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού για τους εργαζόμενους στις προνοιακές δομές, είπε ότι από τη στιγμή που η Κυβέρνηση ανακοίνωσε το μέτρο της υποχρεωτικότητας, το ποσοστό των εργαζομένων που είναι πλέον εμβολιασμένοι, υπερδιπλασιάστηκε.

Συγκεκριμένα σε ότι αφορά τις δημόσιες δομές το ποσοστά του εμβολιασμένου προσωπικού, από το 42% έφτασαν στο 91%, ενώ και στις ιδιωτικές δομές το ποσοστό των εμβολιασμένων είναι πάνω από 85%.

Η κυρία Μιχαηλίδου, είπε ακόμη, ότι με δεδομένο ότι οι ηλικιωμένοι που φιλοξενούνται σε αυτές τις δομές είναι από τους πρώτους που εμβολιάστηκαν χρονικά, συζητάτε με την επιτροπή των Λοιμωξιολόγων το ενδεχόμενο να τους χορηγηθεί τρίτη δόση εμβολίου άμεσα. Σε ότι αφορά το προσωπικό που εργάζεται σε αυτές τις δομές ο αριθμός των ανεμβολίαστων έχει πέσει πλέον κάτω από τις 2.000.

Στη συνέχεια η κυρία Μιχαηλίδου, αναφέρθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου της, το οποίο κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή σε δημόσια διαβούλευση. Μέχρι σήμερα δινόταν η δυνατότητα σε καταδικασθέντες για αδικήματα προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, όπως για παράδειγμα η παιδεραστία, να προσλαμβάνονται σε δομές ανηλίκων και βρεφονηπιακούς σταθμούς. Στο νέο νομοσχέδιο υπάρχει πρόβλεψη με την οποία αυτό θα απαγορεύεται.

Ερωτηθείς για τις υιοθεσίες, είπε ότι όντως η διαδικασία είναι πολύ χρονοβόρα, αλλά πλέον έχει απλοποιηθεί και συντομευθεί, αφού γίνεται ηλεκτρονικά. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν μικρά παιδιά για υιοθεσία σε αυτές τις δομές. Ενδεικτικά είπε ότι στις 82 δομές δεν υπάρχει ούτε ένα παιδί κάτω των 6 ετών για υιοθεσία. Συμπλήρωσε δε ότι από τη στιγμή που κάποιος θα κάνει την αίτηση μέχρι να τη στιγμή που θα συνδεθεί με κάποιο παιδί θα περάσουν περίπου 9 μήνες.

