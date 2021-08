Κοινωνία

Αφγανός αποπειράθηκε να αυτοπυρποληθεί έξω από την αμερικανική πρεσβεία

Πράξη απελπισίας από Αφγανό στην Αθήνα. Ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς πριν βάλει τραγικό τέλος στη ζωή του.

Ένας απελπισμένος Αφγανός αποπειράθηκε να αυτοπυρποληθεί το απόγευμα της Τετάρτης έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προσπάθησε να ρίξει στα ρούχα του εύφλεκτο υγρό, αλλά ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς.

Ο Αφγανός φέρεται να θέλησε να διαμαρτυρηθεί για την αντίδραση των ΗΠΑ στις δραματικές εξελίξεις στην πατρίδα του.

