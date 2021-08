Κοινωνία

Πανελλαδικές 2021: Ο Δημήτρης Καρακώστας πέρασε στην Ιατρική Πατρών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός από τη Ναύπακτο που έχασε και τους δύο γονείς του από κορονοϊό πριν από μερικούς μήνες είναι πλέον φοιτητής Ιατρικής.



Ο Δημήτρης Καρακώστας τα κατάφερε στις Πανελλαδικές. Ο νεαρός από τη Ναύπακτο που έχασε και τους δύο γονείς του από κορονοϊό πριν από μερικούς μήνες είναι πλέον φοιτητής Ιατρικής.



Μετά τις ανακοινώσεις από το υπουργείο Παιδείας, έγινε γνωστό ότι πέρασε στην πρώτη του επιλογή. Συγκέντρωσε 18.685 μόρια και έπιασε τη βάση για την Ιατρική Πατρών.

Ο Δημήτρης, μετά την απώλεια των δύο του γονιών στο νοσοκομείο του Ρίο, πέρασε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Όμως, όταν κατανόησε πως οι γονείς του θα ήθελαν να συνεχίσει την προσπάθεια, στάθηκε στα πόδια του, συνέχισε το διάβασμα και πέτυχε τον στόχο του στις Πανελλαδικές.

Ο νεαρός είχε δεχτεί τηλεφώνημα από τον πρωθυπουργό, ενώ ήταν και επίσημα προσκεκλημένος στο ετήσιο προεδρικό δείπνο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία στο Πήλιο: Σκάφη βγήκαν στην στεριά (εικόνες)

Επιδότηση πάγιων δαπανών: διαγραφή φορολογικών οφειλών σε 2 βήματα

Μητροπολίτης Δημητριάδος: Το εμβόλιο ένδειξη αλληλεγγύης στον συνάνθρωπο