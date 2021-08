Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο με το νου στον… ανασχηματισμό

Πλούσια η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που θα γίνει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Για τις 11:00 της τελευταίας ημέρας του Αυγούστου, προγραμματίστηκε η συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Υπουργικού Συμβουλίου, υπό τον Πρωθυπουργό, ενώ πυκνώνουν οι αναφορές για επικείμενο ευρύ ανασχηματισμό και μάλιστα για ανακοίνωση του πριν την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίουι:

Ενημέρωση από τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο για την πορεία αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκο Παπαθανάση του νομοσχεδίου για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη του νομοσχεδίου για τις Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών και την εθελοντική απασχόληση.

προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου – Διαδικασία καθορισμού ανώτατου ορίου. Εισήγηση από τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη σχετικά με την καθιέρωση ετήσιου προγραμματισμούπροσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου – Διαδικασία καθορισμού ανώτατου ορίου.

Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για την έγκριση του αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδίου Μεταρρυθμίσεων «Ελλάδα Μπροστά».

Εισήγηση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή για την υπαγωγή στη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας.