Μίκης Θεοδωράκης: Το “αντίο” της Κομισιόν σε όλες τις γλώσσες

Με έναν συγκινητικό τρόπο η Κομισιόν "αποχαιρετά" τον σπουδαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη.

Με έναν συγκινητικό τρόπο η Κομισιόν "αποχαιρετά" τον Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος έφυγε από την ζωή την Πέμπτη σε ηλικία 96 ετών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει "αντίο" στον σπουδαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη σε όλες τις γλώσσες και συνοδεύει την ανάρτησή της στο twitter με μια υπέροχη φωτογραφία του.

Αντίο #Μικης_Θεοδωρακης



?????? Sbohem Farvel Leb wohl Huvasti

Goodbye Hasta siempre Jaa hyvasti

Adieu Slan Zbogom Isten veled Addio

Sudie Ardievu Addiju Zegnaj Adeus

Adio Zbohom Nasvidenje Ett sista farval pic.twitter.com/BQIw3f2tRu — Ευρωπαϊκή Επιτροπή ???? (@EEAthina) September 3, 2021

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του στην Μητρόπολη Αθηνών από την Τρίτη

Η Ελλάδα από την Πέμπτη είναι σε τριήμερο εθνικό πένθος με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τον χαμό του μεγάλου αυτού δημιουργού.

Η σορός του Μίκη Θεοδωράκη θα εκτεθεί σε τριήμερο λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη Αθηνών την Τρίτη 7/9 και Τετάρτη 8/9 από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα και την Πέμπτη 9/9 από 10:00 έως 14:00. Την ίδια ημέρα, στις 15:00, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Μίκης Θεοδωράκης επιθυμούσε να ταφεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τον Γαλατά Χανίων.

