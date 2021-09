Κοινωνία

Μίκης Θεοδωράκης: Στο νοσοκομείο εσπευσμένα η κόρη του, Μαργαρίτα

Η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη ένιωσε έντονη αδιαθεσία.

Εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης διακομίσθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής η κόρη του Μίκη Θεοδωράκη, Μαργαρίτα.

Η Μαργαρίτα Θεοδωράκη η οποία βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη από νωρίς σήμερα το πρωί ένιωσε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της πόλης και τέθηκε υπό παρακολούθηση.

Όπως αναφέρει το e-evros.gr, σήμερα το βράδυ στην Κομοτηνή θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση – συναυλία με την Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» και τους ερμηνευτές Πέγκυ Ζήνα και Παναγιώτη Πετράκη.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία ήταν προγραμματισμένη, συνέπεσε με τον χαμό του μεγάλου μουσικοσυνθέτη και ίσως είναι από τις ελάχιστες εκδηλώσεις που δεν αναβλήθηκαν λόγω του τριήμερου εθνικού πένθους που κήρυξε ο πρωθυπουργός για τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη.

