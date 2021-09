Αφγανιστάν: Επεισόδια σε διαδήλωση για τα δικαιώματα των γυναικών

Συγκρούσεις ξέσπασαν σήμερα στην Καμπούλ του Αφγανιστάν στη διάρκεια διαδήλωσης για τα δικαιώματα των γυναικών. Βίντεο από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εικονίζουν σκηνές χάους κατά τη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην Καμπούλ.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίσθηκε, σύμφωνα με δημοσιογράφους, οι οποίοι δημοσιοποίησαν φωτογραφίες μιας γυναίκας από το κεφάλι της οποίας τρέχει αίμα.

Αφγανές πραγματοποιούν τις δύο τελευταίες ημέρες διαδηλώσεις, στην ελεγχόμενη από τους Ταλιμπάν, Καμπούλ, υποστηρίζοντας τα δικαιώματα των γυναικών και ζητώντας ισότητα, δικαιοσύνη και δημοκρατία.

Σήμερα οι ακτιβίστριες πραγματοποίησαν διαδήλωση κοντά στο αφγανικό προεδρικό μέγαρο και κρατούσαν πανό που έγραφαν «Δεν είμαστε οι γυναίκες των χρόνων του '90».

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν περισσότερες από δώδεκα γυναίκες να αντιμετωπίζονται από ένοπλες δυνάμεις ασφαλείας των Ταλιμπάν. Γυναίκες φαίνονται να βήχουν, πράγμα που δείχνει ότι έγινε χρήση δακρυγόνων. Άλλες καταγγέλλουν ότι ξυλοκοπήθηκαν.

«Φαίνεται ότι οι πολιτικές διαδηλώσεις πολιτών δεν επιτρέπονται πια», έγραψε στο Twitter ο αφγανός δημοσιογράφος Ζακί Νταριάμπι.

#Taliban's are trying best to stop women march in Kabul, despite of risk the brave Afghan women are continuing their march second day in row. #Afghanistan???? pic.twitter.com/Fm1G9BClpo