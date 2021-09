Κοινωνία

Μίκης Θεοδωράκης: Η διαμάχη για την ταφή του και το αιχμηρό σχόλιο της κόρης του

Συνεχίζεται η ενδεοοικογενειακή κόντρα για το πού θα ταφεί ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης. Η πρώτη δημόσια τοποθέτηση της κόρης του, Μαργαρίτας και η νέα ανάρτηση του εγγονού του.

Με θλίψη παρακολουθεί η κοινή γνώμη την το οικογενειακό θρίλερ που έχει ξεσπάσει με αφορμή τον τόπο ταφής του σπουδαίου μουσικοσυνθετη Μίκη Θεοδωράκη, μετά μάλιστα και το δικαστικό «μπλόκο» για το Βραχάτι, ενώ μια ημέρα νωρίτερα απ’ ότι είχε αρχικά ανακοινωθεί θα ξεκινήσει τελικά το λαϊκό προσκύνημα στον σπουδαίο Έλληνα.

Ακόμη δεν είναι σαφές τι θα γίνει με την κηδεία καθώς η κόρη του, Μαργαρίτα, επιμένει σε ανάρτησή της στο Facebook ότι «αυτος που φευγει δεν μπορει να εχει καμια επιθυμια πλεον. Επιθυμια μπορει να εχει μονο η οικογενεια», ενώ στην αρχή της ανάρτησής της σημειώνει: «Με τσιμπούν και με ματώνουν αδυσώπητα τσιμπούρια. Μου ρουφούν το αίμα. Όμως η καρδιά μου είναι γεμάτη από το αίμα του πατέρα μου! Τι να καταφέρουν;».

Την ίδια ώρα με νέα ανάρτηση του ο εγγονός του Μίκη Θεοδωράκη, Άγγελου Θεοδωράκη – Παπαγγελίδη, σημειώνει:

«Παππού μου μην ανησυχείς, η Κρήτη μας σε περιμένει, με όλη την αγαπημένη σου οικογένεια θα είσαι εκεί, μαζί και εμείς να σου πούμε το ύστατο αντίο», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο εγγονός του συνθέτη.

Η επιθυμία του Μίκη να ταφεί στα Χανιά και η διαφωνία της οικογένειας

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης είχε εκφράσει την επιθυμία του να ταφεί στο Γαλατά Χανίων, στο κοιμητήριο που βρίσκονται οι γονείς και ο αδελφός του.

Η επιθυμία του είχε γίνει γνωστή από το 2013 όταν έστειλε σχετική επιστολή στον τότε Δήμαρχο Χανίων Μανώλη Σκουλάκη.

Σε αυτή μάλιστα, ο μουσικοσυνθέτης αποκάλυπτε πως η οικογένειά του διαφωνούσε με την απόφασή του και ζητούσε από τον τότε δήμαρχο να μεταβιβάσει την επιθυμία του στον διάδοχό του, σε περίπτωση που ο ίδιος δεν ήταν δήμαρχος όταν θα έφευγε από τη ζωή

Μία ημέρα νωρίτερα το λαϊκό προσκύνημα

Τη Δευτέρα κι όχι την Τρίτη θα ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα στον Μίκη Θεοδωράκη.

Ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του σπουδαίου συνθέτη θα γινόταν από την Τρίτη έως την Πέμπτη, το πρόγραμμα τελικά άλλαξε.

Συγκεκριμένα, η σορός του θα βρίσκεται στη Μητρόπολη Αθηνών από τη Δευτέρα (10.00 – 19.00), την Τρίτη (10.00 – 19.00) και την Τετάρτη από τις 10 έως και τις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης οπότε και θα ψαλεί, τελικά, η νεκρώσιμη ακολουθία.

Οι αλλαγές αυτές, κρίθηκαν σκόπιμες καθώς την Πέμπτη ξεκινά το Ράλι Ακρόπολης και το κέντρο της Αθήνας θα είναι κλειστό.

